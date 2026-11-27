第二次世界大戦後、連合国がナチス・ドイツの戦争犯罪を裁くために開廷し、史上初の国際軍 事裁判として歴史に刻まれた＜ニュルンベルク裁判＞。この裁判の舞台裏にあった知られざる攻防について実録を基に描き出した心理サスペンス『ニュルンベルク裁判』（2027年1月15日公開 配給：カルチュア・パブリッシャーズ）のニュルンベルク裁判の実現に奔走し、駆け引きに挑むジャクソン最高裁判事（マイケル・シャノン）を捉えた本編映像が公開となった。

『ニュルンベルク裁判』は、第二次世界大戦後、連合国がナチス・ドイツの戦争犯罪を裁くために開廷した＜ニュルンベルク裁判＞の舞台裏にあった知られざる攻防について実録を基に描き出した心理サスペンス。

ジャック・エル＝ハイ著『ナチスと精神分析官』（KADOKAWA刊）を原作に、『ゾディアック』（2007）や『アメイジング・スパイダーマン』（2012）の脚本で知られるジェームズ・ヴァンダービルトが監督と共同脚本を務めた。ナチスのナンバー2であり巨悪の怪物ゲーリングには、『グラディエーター』（2000）でアカデミー賞主演男優賞を受賞したラッセル・クロウ、ゲーリングの精神鑑定を担う精神科医ケリーには、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）でアカデミー賞主演男優賞を受賞したラミ・マレック、ホロコーストの重罪に国際的な裁きを望む最高裁判事ジャクソンには『ノクターナル・アニマルズ』（2016）にてアカデミー賞助演男優賞ノミネートのマイケル・シャノン。

この度、ニュルンベルク裁判の実現に奔走し、駆け引きに挑むジャクソン最高裁判事を捉えた本編映像が公開となった。ニュルンベルク裁判の開廷に暗雲が立ち込めるなか、ジャクソン最高裁判事が打開策として目を向けたのは、カトリックの支持だった。開廷に否定的な大統領や議会を説得するには、外部からのさらなる後押しが必要と考えたジャクソンは、カトリックの支援を得るべくバチカンへと赴く。しかし、そこにはカトリック教徒を守るためにナチスに複雑な立場を取ってきた教会の思惑も横たわっていた――。

「連合国の裁判に際し、カトリック教会の祝別を望むと？」と問いかける聖下（ローマ教皇ピウス12世）に対し、「国際的な合意形成に繋がります」と、裁判の正当性を訴えるジャクソン。だが、聖下は「彼らは邪悪ですが"目には目を"で裁くのは誤りです」と、戦犯を裁くことそのものに疑問を投げかける。さらに「他者を裁くあまり、人の法が神の法に勝ると信じているのでは？」と、ジャクソンの信念を揺さぶる言葉を突きつける。戦犯を裁く正義と、教会が守ろうとしてきたもの――。各々の正義がぶつかる、緊迫の対話シーンを捉えたものとなっている。