1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（公開中 配給：AMGエンタテインメント）で、女性アクターが毒々モンスターへと変貌するメイキング映像と新場面写真が公開となっている。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度、女性アクターが特殊メイクでトキシーへと変身する特殊メイクの職人技と、怪物に命を吹き込む熱演に迫るメイキング映像と新場面写真が公開となった。ピーター・ディンクレイジ演じる清掃員ウィンストンは、有毒廃棄物によって異形のヒーローへと変貌する。その変身後のトキシーの身体を演じているのが、女性アクターのルイーザ・ゲレイロだ。『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）でもキャラクターの動きを担い、クリーチャーの演技やパペット操作、舞台・映像の格闘表現などで腕を磨いてきた彼女が、特殊メイクとスーツをまとい、トキシーに命を吹き込んでいる。

映像は、メイクルームの椅子に座るルイーザの素顔からスタート。「基本的にはここからトキシー作りに取りかかります」と語る彼女の周囲には、メイク道具や造形パーツがずらり。スタッフが首から肩を覆う緑色のパーツを取り付け、髪を収めたキャップの上から頭部の造形を装着していく。浮き出た血管、紫色の腫れ、片側に大きく飛び出した目――パーツが重なるごとに、見慣れたトキシーの姿が現れてくる。

全身を覆うメイクの内側は、「ゆっくり加熱される圧力鍋みたいなものね」とメイクスタッフ。「慣れるしかない」と語り、スタッフと会話を交わしながら変身を受け入れていく。作業が進むにつれて「ルイーザが静かになっていくね」と声がかかる一方、メイクの合間には小型ファンで涼み、笑顔を見せる瞬間も。怪物の顔が完成していく様子と、その内側で撮影に備えるアクターの表情を同時に捉えた、貴重な映像となっている。

さらにカメラは、トキシーが横たわる撮影現場へ。メイコン・ブレア監督がすぐ隣で身ぶりを交えて動きを伝え、ルイーザが地面を這いながら身体を起こしていく。スクリーンでは一瞬の動きにも、スタッフとアクターが細部を詰める時間が注がれているのだ。

トキシーの演技には、ディンクレイジとの緻密な連携もある。ディンクレイジが事前に演じた映像をルイーザが研究し、歩き方や間の取り方を撮影現場で再現。その演技を受けて、ディンクレイジが声を吹き込んだ。ふたりの俳優と特殊メイクチームの仕事が重なり、凶暴で、可笑しく、息子を守ろうと必死なヒーローが生まれた。

また、トキシー伝説の始まりを告げた1984年の『悪魔の毒々モンスター』が、オリジナル35ミリネガからの4Kスキャンとレストアを経て、2026年11月20日より全国順次公開される運びとなった。新作とあわせて、世界中の映画ファンを熱狂させた悪趣味と反骨精神の原点を、ぜひスクリーンで浴びていただきたい。