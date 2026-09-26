俳優ロバート・ミッチャムを捉えたドキュメンタリー『ちゃんとした女の子は朝食までいるもんじゃない』のポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開

俳優ロバート・ミッチャムの多義的で複雑な生涯を、『レッツ・ゲット・ロスト』（1988）のブルース・ウェーバー監督が捉えたドキュメンタリー映画"NICE GIRLS DON'T STAY FOR BREAKFAST"の邦題が『ちゃんとした女の子は朝食までいるもんじゃない』（配給：Diggin'）に決定し、2026年11月20日に公開されることが決定した。この発表にあわせ、ポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開となっている。

本作は、2018年に完成し、第75回ヴェネツィア国際映画祭ヴェニス・クラシックス部門で初公開された。伝記の枠を超え、彼の存在そのものを撫でるようなシネエッセイであり、トランペット奏者のチェット・ベイカーを撮った『レッツ・ゲット・ロスト』と本作は"兄弟作"のような続編性を帯びている。

証言者も多彩で、『デッドマン』（1995）で共演したジョニー・デップは紳士としての印象を語り、ベニチオ・デル・トロは「部屋の空気を変える人」と評する。リーアム・ニーソン、クリント・イーストウッド、孫娘キャリーもその多面性に触れる。さらにはドクター.ジョン、マリアンヌ・フェイスフル、リッキー・リー・ジョーンズと歌い交わす姿には、スクリーン上の強面とは異なるミッチャムの柔らかさが滲む。

また、2025年の『レッツ・ゲット・ロスト 4Kレストア』と同様に、ヴィンテージカルチャーブランド・weberと本作とのコラボレーションTシャツが販売されることも決定。詳細は後日発表となる。