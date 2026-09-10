ジョニー・デップ主演『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』の日本版ティザーポスターとメイキング写真が公開

チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』（2026年11月13日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の日本版ティザーポスターとメイキング写真が公開となった。

『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。

この度公開となった日本版ティザーポスタービジュアルでは、雪が降る中で黒いシルクハットを目深にかぶり、こちらを覗くエベネーザ・スクルージ（ジョニー・デップ）の姿が捉えられている。帽子に薄っすらと積もった雪と、＜聖夜の、ちょっと不思議なゴシックファンタジー＞というコピーが相俟って、これから始まる物語への期待を感じさせる。これまで様々な役柄を演じてきたジョニー・デップのキャリア史上"もっとも醜い男"と称されるスクルージの、鋭くも孤独に満ちた眼差しは、観る者を一瞬で作品の世界観へと引きずり込む存在感を放つ。

あわせて公開されたメイキング写真では、クラシカルなロンドンの街並みを背景に、タイ・ウェスト監督がジョニー・デップと熱心に話し合う貴重な舞台裏が切り取られている。降りしきる雪が陽を受け輝く幻想的なセットの中で、世界的スターと監督がどんな言葉を交わしたのか、重厚でドラマチックな本編への期待がますます高まる1枚となっている。

さらにデジタル特典付きムビチケ前売券（オンライン）の発売もアナウンスされた。9月11日からの販売で、購入者には海外版ティザービジュアルのオリジナル壁紙をプレゼントする。同時に、購入者限定の豪華グッズがあたる抽選キャンペーンもスタートする。また、10月16日からは、ムビチケ前売券（カード）の販売も行われる。券面は今回公開となった日本版ティザービジュアルをモチーフにしている。

●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売期間：9月11日14:00～11月12日23:59

販売場所：MOVIE WALKER STORE

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない

※特典の壁紙はムビチケ前売券（オンライン)1枚につき1枚





●【ムビチケ前売券（カード）】

価格：1,500円＋送料

販売期間：10月16日14:00～11月12日23:59

販売場所：メイジャー通販、MOVIE WALKER STORE

※壁紙の特典なし





●【ムビチケ前売券（コンビニエンスストア）】

価格：1,500円

販売期間：10月16日～11月12日

※全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない

特典となる壁紙のイメージ

ムビチケカードのイメージ