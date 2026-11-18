『ガス人間』（2026）で脚本を務めたヨン・サンホの最新作『コロニー／群体』（2027年1月1日公開 配給：ギャガ）のIMAX/4DX/SCREENX/ULTRA 4DXでの上映が決定となり、IMAX上映でのビジュアルが公開となった。

『コロニー／群体』は、未知のバイオテロにより封鎖されたソウル都心の超高層ビルを舞台としたアクションサバイバル。逃げ場を失った生存者たちに、集団知性を持ち、進化し続ける"未知の感染者たち"が襲いかかる。果たして彼らは、この絶体絶命の状況から脱出できるのか？

主演は、『猟奇的な彼女』（2001）で一世を風靡し、『10人の泥棒たち』（2012）、『暗殺』（2015）など数々のヒット作で知られる韓国のトップスター、チョン・ジヒョン。本作で11年ぶりのスクリーン復帰を果たし、生存者たちを率いるバイオテクノロジー教授セジョンを演じる。さらに、『新感染半島 ファイナル・ステージ』（2020）やNetflixシリーズ『D.P. －脱走兵追跡官－』で強烈な存在感を放ったク・ギョファンが感染拡大の鍵を握る天才生物学者ヨンチョル役に。『最悪の悪』（2023）などで知られ、今田美桜とのW主演による日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』でも話題を集めるチ・チャンウクが、姉を守るため感染者に立ち向かう警備員ヒョンソクを熱演する。加えて大ヒットドラマ『賢い医師生活』シリーズ（2020〜21）のシン・ヒョンビンが、ビルの外から生存者救出に奔走するバイオテクノロジー教授スルヒを、『地獄が呼んでいる』シリーズ（2021〜24）や『涙の女王』（2024）のキム・シンロクが、ヒョンソクの姉ヒョンヒを演じる。そして、『高地戦』（2011）、『マルティニークからの祈り』（2013）、『天命の城』（2017）などで知られる実力派俳優コ・スが、セジョンの元夫でバイオテクノロジー教授のギュソン役で出演。韓国エンタテインメント界を代表する豪華俳優陣が集結した。

この度、IMAX/4DX/SCREENX/ULTRA 4DXでの上映が決定した。ヨン・サンホ監督が描き出すかつてない恐怖と緊迫感が、IMAXの圧倒的な映像没入体験によってさらなる迫力をもって観客に迫る。4DXは、映画のシーンに連動して座席が動き、風や水、振動などの特殊効果によって、まるで映画の世界に入り込んだかのような臨場感を味わえる体感型上映フォーマット。SCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、視界いっぱいに広がる映像に包まれ物語世界への没入感を高める上映フォーマット。そしてULTRA 4DXは、4DXとSCREENXを融合した上映フォーマットで、座席の動きや特殊効果と、正面・左右に広がる映像が一体となり、よりダイナミックな映画体験を実現する。