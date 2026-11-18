英国の新鋭、ハリー・ライトン監督が放つ長編監督デビュー作『ピリオン』（2026年12月4日公開 配給：トランスフォーマー）主人公ふたりのファッション解説イラストと「カップル成立」の本編映像が公開となった。

『ピリオン』は、一見過激なBDSMカルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出すラブストーリー。タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、「バイクの後部座席」 を意味する。

『ハリー・ポッター』シリーズ（1999〜2011）のダドリー役で知られるハリー・メリングと『ノースマン 導かれし復讐者』（2022）『インフィニティ・プール』（2023）などで存在感を放つアレクサンダー・スカルスガルドが初共演を果たし、抜群のケミストリーを見せる。英国の新鋭ハリー・ライトン監督の長編デビュー作で、2025年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されるや、約7分間に及ぶ熱狂的なスタンディングオベーションを巻き起こした。

この度、ファッションコーデイラストで人気のイラストレーター・珍田が描き下ろした、対照的な主人公ふたりのファッションを解説していくイラストが公開となった。珍田は、トレンドアイテムを取り入れたファッションイラストで人気を博し、著書に『TINDA'S TIMELESS OUTFIT』シリーズ（KADOKAWA）などがある。

圧倒的なルックスとカリスマ性を持つバイカーのレイ（アレクサンダー・スカルスガルド）と内気で控えめな青年コリン（ハリー・メリング）のふたりが出会った頃の冬の装いをふまえつつ、ふたりの人物像への妄想も交えながら独自でコーディネート。アイテムごとに細かく解説しており、1点1点じっくり味わいたい作品となっている。

レザージャケットを羽織り洗練された印象を与えるレイについて、「圧倒的な美しさとスタイルの良さを魅力的に見せるには余計な装飾は必要なくて、むしろシンプルであればあるほどかっこよさが際立ってくれると思うので、ジャケットは体のラインを美しく見せてくれるスタイリッシュでシンプルなシングルライダースで◎」となどとポイントを紹介。

一方、オーバーサイズで地味目のファッションに大きなリュックを手にしたコリンについては、「全体的にシルエットがハッキリしているレイと違ってコリンは全体的にゆるく、着ているブルゾンも借り物のように感じるくらいのオーバーサイズになってます。劇中で着いていたブルゾンと同じように新品ではなくヴィンテージライクなデザインの方がいい◎」などと解説している。

バイカーであるレイはレザー製のバイクスーツを着ていることが多いが、劇中スカルスガルドがまとっていたバイクスーツは専門メーカーに特注して用意したものだという。「レイの衣装は、できる限り実用性を感じさせるものにしたかった」とのことで、そのこだわりはスーツが備えた防護性能や沢山のジッパーなど、彼の合理的な性格を反映したものになっている。 一方、コリンがレイと初めて出会うシーンにおけるポイントは「とにかく特徴のない、ごく平凡な青年に見えることが重要でした」とのこと。珍田氏のイラストでも描かれたオーバーサイズの茶色のレザージャケットは、劇中ではレイとデートをすることになったコリンのために、父親が長年着用していたものを貸してくれる形で登場。メリングが着用しているレザージャケットは、衣装として使えるようにと長年ストックしていたものだとのことだ。

なお、珍田が描いたこのイラストはふたりが出会った頃の映画序盤で見せる装いとなっており、物語が進み、ふたりの関係や心境の変化とともにそのファッションスタイルも大きく変わっていくことになる。このイラストに加えて＜変化後＞を描き出す2種類のファッションイラストと解説は、本作の劇場パンフレットに収録される予定なので、映画とあわせてぜひ期待してほしい。

あわせてふたりの「カップル成立」の瞬間をコミカルに捉えた本編映像も公開となった。この本編映像が捉えるのは、コリンがレイの自宅で初めて夜を過ごした翌朝の様子だ。うつむきどこか悲しげな面持ちで家を出る支度をするコリン。レイが上の階から降りてくると、コリンはプレゼントを渡し「じゃあ、これで」と別れを告げる。すると、レイは「6時前には戻るな」と声をかける。レイを"満足"させることができず、自分はもう"用なし"であると思い込んでいたコリンは、思いがけない反応に返す言葉が見つからない。しかし、レイの様子からそうではなかったことを理解したコリンの表情は、たちまち嬉しさを隠せないものに変わるのだ。用意していたメモをコリンに渡して買い物を指示するレイ。こうして、レイの"支配と服従"という絶対のルールによるふたりの共同生活が始まることになる――。どこかコミカルなやりとりでありながらも、淡々としながら合理的なレイの振る舞いに対して表情をクルクルと変えながら反応していくコリンという、ふたりの関係性がありありと伝わってくるシーンでもある。