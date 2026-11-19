イタリアの名匠パオロ・ソレンティーノ監督が、トニ・セルヴィッロを再び主演に迎え、第82回ヴェネチア国際映画祭で主演男優賞を受賞した『グラッツィア 大統領 最後の散歩』（2026年12月25日公開 配給：ギャガ）の新場面写真12点が公開となった。

パオロ・ソレンティーノ監督『グラッツィア 大統領 最後の散歩』の新場面写真12点が公開

主人公のマリアーノ大統領を演じるのは、ソレンティーノ監督とは7度目のタッグとなるイタリアの国宝級名優トニ・セルヴィッロ。権力者の孤独と民衆への慈愛、一人の父親かつ夫としての人間味あふれる感情を、雄弁な沈黙と繊細な佇まいで体現し、ヴェネチア国際映画祭主演男優賞を受賞した。娘のドロテア役の『ダイヤモンド 私たちの衣装工房』（2024）のアンナ・フェルゼッティ、強烈な印象を残す旧友役の『LORO（ローロ） 欲望のイタリア』（2018）のミルヴィア・マリリアーノら実力派俳優たちが、多彩な人間模様をユーモアと哀愁の絵筆で描き出す。

監督は『イル・ディーヴォ －魔王と呼ばれた男－』（2008）でカンヌ国際映画祭審査員賞、『グレート・ビューティー／追憶のローマ』（2013）でアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、イタリアを代表する映像作家から今や映画史にその名を刻む巨匠となったパオロ・ソレンティーノ。現イタリア大統領セルジオ・マッタレッラ氏が、アルツハイマー病を患う妻を殺害した高齢男性を恩赦したというニュースから着想を得たという、ソレンティーノ監督の最新作にして新境地。

この度、イタリアの歴史や積み重ねた文化の重み、由緒ある建造物など、本作のロケ地となり壮麗な映像美を担保したイタリアを代表する建造物に目を奪われる新場面カット12点が公開となった。

本作の見所として、イタリアの歴史ある建造物が織りなす圧倒的な映像美が挙げられる。重厚な建築と光、洗練されたカメラワークが融合し、まるで一枚の絵画を眺めているかのような至福の没入感を味わえる。イタリアを代表する世界有数の歌劇場ミラノ・スカラ座をはじめ、本作では大統領の公務や日常を取り巻くさまざまな空間に、イタリア各地の歴史的建造物が贅沢に用いられている。大統領官邸の空間には、16世紀に建てられたヴァレンティーノ城や、イタリア科学アカデミーなどが登場。執務室には、18世紀に建てられた優美な装飾が目を引くキアブレーゼ城が使用されている。さらに、大統領が娘に隠れて煙草を吸ったり、思案に耽ったりする場所には、16世紀に整備されたローマを代表する名所ヴィラ・メディチが。大統領と将軍が中庭で言葉を交わす短い場面にも、700年以上の歴史を持つモンカリエーリ城が使われている。ポルトガル大使を出迎える重要なシーンでは、500年を超える歴史を誇るトリノ王宮が登場するなど、物語の随所にイタリアの文化と美意識が息づいている。

歴史的空間の息遣いを名匠パオロ・ソレンティーノ監督がスクリーンへ鮮烈に刻み込んだ今作。ぜひ大きな劇場で堪能していただきたい。

ミラノ・スカラ座

1778年に開場した、イタリアを代表する世界有数の歌劇場。数々の名演を生み出し、オペラとバレエの殿堂として、今なお世界中の音楽ファンを魅了している。本作では、大統領がスカラ座のプレミアで観劇する場面で登場。

トリノ王宮

16世紀末に建設が始まったサヴォイア家の宮殿。1563年にサヴォイア公国の首都がトリノに移されて以降、王家の居城として発展し、壮麗な宮殿建築と庭園が今も残されている。本作では、ポルトガル大使が大統領を訪問する際、突然の雨に見舞われる場面が中庭で撮影された。

キアブレーゼ城

18世紀にサヴォイア家のベネデット・マウリツィオ公の邸宅として整えられ、宮廷建築家ベネデット・アルフィエリによって改修・拡張された宮殿。優美な装飾を施した歴史的な室内が見どころ。本作では、法務大臣ウーゴ・ロマーニと話す場面、ドロテアが歩く場面、宇宙飛行士との中継場面などに使用された。

クイリナーレ宮殿

16世紀末に建設が始まり、歴代の教皇の夏の離宮として使用された宮殿。イタリア統一後は王宮となり、現在はイタリア大統領官邸として使用されている。本作では、大統領の公務や日常を描く舞台として、宮殿内部の多くがトリノの歴史的建造物で撮影された。

ヴァレンティーノ城

16世紀に建てられ、1564年にサヴォイア家の所有となった歴史的な城館。現在はトリノ工科大学の建築・デザイン関連の施設として利用されている。本作では大統領官邸の一部として登場し、大統領が大広間で音楽を聴き、娘ドロテアがそれを見つめる場面などが撮影された。

モンカリエーリ城

13世紀に築かれ、後にサヴォイア家の居城として発展した歴史的な城館。トリノ南郊の丘に位置し、壮麗な宮殿建築と庭園を今に伝えている。本作では、アルピーニ兵姿のマーレ将軍と大統領が中庭で話す場面などが撮影された。

ヴィラ・メディチ

16世紀に整備されたローマを代表する歴史的建築。トリニタ・デイ・モンティの丘に位置し、広大な庭園とともに、現在はフランス・アカデミー・ローマの拠点として知られている。本作ではクイリナーレ宮殿の屋上として登場し、大統領が煙草を吸いながら物思いにふける場面などが撮影された。

イタリア科学アカデミー

1783年にトリノで正式に設立された歴史ある科学アカデミー。数学・物理学などの研究を通じて科学の発展に貢献してきた。本作では大統領官邸内部の撮影に使用され、2つの巨大な地球儀が印象的な場面に登場する。