『ヴェリティ／真実』（公開中 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の主人公ヴェリティ（アン・ハサウェイ）の内面へと引きずり込まれそうになる本編映像が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔2』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

今回公開となった本編映像では、ローウェン（ダコタ・ジョンソン）が原稿を読み進めていると、いるはずのないヴェリティ（アン・ハサウェイ）の姿が―—。真っすぐとローウェンを見つめるヴェリティの印象的なシーンが切り取られている。

ヴェリティが書いたと思われる不気味な原稿には、「"作者への好感を読者に求めるのは、真の自伝と言えない"」といった、意味ありげな言葉が綴られていた。そして、ローウェンがふと顔を上げると、そこには執筆中のヴェリティの幻影が……。原稿には、「"自伝というものを世に出すなら、少なくとも、読者に嫌悪されるのを覚悟しないと"」と、ヴェリティの心境と思われる言葉が綴られていた。そして、まるでローウェンの姿を見ているかのように、「でもここまで警告してもあなたは私の言葉をむさぼり続ける。だってあなたは人間で、好奇心旺盛」と、語りかけた。そして、「"でも覚悟して。そこから先に光はない"」と、ヴェリティとローウェンが声を重ねて読み上げる姿は、現実と幻影を交差し、ヴェリティの内面に引きずり込まれるようなシーンとなっている。SNSには、「思わず鳥肌が……」、「考察が止まらない！」、「混乱したままエンドロールを観ていた」、「何度も裏切られる」と、真実に翻弄される声が寄せられている。原稿を読み進めていくうちに、次第にヴェリティのような姿へと変化していくローウェン。果たして、彼女がたどり着く真実とは？

SNSでも話題を集めた、ダコタの「残りの人生、アンとキスをし続けたい」という発言。その背景にあるのは、ローウェンがジェレミーの部屋に忍び込み、情熱的なキスを交わすものの、目を開けるとそこにいたのはヴェリティだと気づく奇妙なシーン。アンは、撮影中に特に印象に残っている出来事として挙げており、ダコタの演技を間近で見られたことについて、「本当に並外れていました」と絶賛。さらに、ショウォルター監督のアイデアにより、突然叫ぶように言われたダコタは、その場で悲鳴を上げたという。その演技に驚いたアンは、「 『これは今まで見た中で最高の悲鳴の一つだ』と思いました。彼女がスクリーンでこの見事な悲鳴を残すことになるんだと、自分のことのように嬉しかったのを覚えています」と振り返り、ダコタの演技を称賛した。一方、ダコタもアンとの数少ない共演シーンの一つとなったキスシーンについて、「あれはすごく楽しかった」と回想。「濃厚なキスシーンで、しかも私は血を流して悲鳴を上げているなんて、もう笑うしかありません。あのシーンは本当に大成功でしたね」と、撮影を楽しんだ様子を語った。

アンとダコタが揃って印象深いシーンとして挙げたこのキスシーン。濃厚なキスと血、そしてダコタの迫真の悲鳴が重なり合う、まさに本作の妖艶で狂気じみた世界観を象徴する場面をぜひ劇場でご覧いただきたい。