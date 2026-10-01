ジョニー・デップ主演『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』の本予告映像が公開

チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』（2026年11月13日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の本予告映像が公開となった。

『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。

この度公開された本予告映像には、ジョニー・デップ演じる、"嫌われ者の大富豪"ことスクルージが過去・現在・未来をタイムリープする様子が描かれている。冒頭、クリスマスイブの日中、貧困者への募金を求めて訪れた紳士らを「帰れ！」と一蹴し、相変わらずの守銭奴（ドケチ）ぶりを見せるスクルージ。その夜、かつての共同経営者ですでに他界したマーレイ（イアン・マッケラン）の亡霊が現れ、「お前は3人のゴーストに憑りつかれる」と不気味に告げる。すると超常現象が次々と起こり始めベッドでおびえるスクルージの前に、今度は白く儚いゴーストが出現し、彼の過去へと誘う。断固拒絶するスクルージだったが、突然ベッドが激しく動き出し体を丸呑みしタイムリープ。かつて孤独だった少年時代や、その存在が「全てだった」恋人と別れる場面に遭遇し、自分の振る舞いに怒りを隠せないスクルージだった。その後・現在・未来から次々と現れるゴーストたちに引きずり回され、いかに自分の器が小さいかをまざまざと見せつけられる。ゴーストに翻弄されるその様子は、嫌味な人間のなかにチャーミングな一面をみせるあたり、変幻自在に数々の人物を演じてきた名優ジョニー・デップならではの魅力あふれるキャラクターだ。果たしてスクルージは、このタイムリープを通して何を感じ、失ってしまったお金より大切なものをどう取り戻すのか？ そして、令和の「クリスマス・キャロル」がどうアレンジされているのか、ジョニー・デップファン、原作ファンの期待が高まる。

あわせて公開された場面写真では、ジョニー・デップ演じるドケチでひねくれ者の守銭奴エベネーザ・スクルージの姿はもちろん、彼を取り巻く登場人物たちも登場している。ルパート・グリント演じる、薄給の事務員ボブがスクルージの傍らでどこか不安げな表情を浮かべるショットや、名優イアン・マッケランが温かな眼差しで机に向かう姿など、実力派俳優たちが良質なドラマを予感させる。さらに、深夜の自室で鍋を構えゴーストに怯えるスクルージのコミカルな姿や、雪降る街中で"現在のゴースト"と対峙するシーンなど、タイ・ウェスト監督が描き出す新しい「クリスマス・キャロル」の世界観に引き込まれる場面写真の数々となっている。