出張先のホテルやカフェで、コンセントが1つしかなくて困ったことはありませんか。ドン・キホーテの「情熱価格」で、ACコンセント2口とUSBポート2口（USB-CとUSB-Aが各1口）をまとめた手のひらサイズの電源タップを発見。税込1,869円で購入したので、使い勝手や気になる弱点をチェックしてみました。

商品名：USB付電源タップ PD20W

型番：STPD2-SP2A1C1U-GY（グレー）、STPD2-SP2A1C1U-WH（ホワイト）

ブランド：情熱価格（ドン・キホーテ）

購入価格：1,869円

ACコンセント：2口（合計1,400Wまで）

USB-Cポート：最大20W（USB PD、PPS対応）

USB-Aポート：最大18W

USB-CとUSB-Aの同時使用時：合計最大15W（5V/3A）

プラグ：180度回転式スイングプラグ

重さ：56g（実測）

56gと軽量。コンセントもUSBもこれ1つ

パッケージには「業界最小級サイズ!!」の文字。窒化ガリウム（GaN）を採用して小型化しているそうです。キッチンスケールに載せてみると、重さは56g。コンセント2口とUSB 2口が入ってこの重さなら、正直かなり軽いと思います。

キッチンスケールで量ると重さは56gでした

コードのない直挿しタイプで、プラグは180度回転して本体に収まります。使わないときは折りたたんで、ポーチの中に放り込めばOK。コードを巻いて束ねなくていいのも、持ち歩く身としては助かります。







プラグは180度回転して本体に収まります

手のひらに収まるサイズ

ACコンセントは合計1,400Wまで対応しているので、ノートPCの電源アダプターもつなげます。USB-CとUSB-Aも1口ずつあり、スマホやイヤホンの充電にも使えます。USB充電器と電源タップを別々にカバンに入れていた人なら、これで1つ減らせますね。

USB-C単独なら最大20W。PPSにも対応

USB-CポートはUSB PDに対応していて、最大20Wで給電できます。iPhoneを急速充電するならこれで十分。出力電圧を細かく調整するPPSにも対応しています。

USB-Aポートも、単独なら最大18Wまで出ます。古いUSB-Aケーブルしか付いていない機器も、そのままつなげるのはありがたいですね。

ただ、USB-Cは20Wが上限です。手元のMacBook AirをUSB-Cだけにつないでみると、システムレポートの「AC充電器の情報」には20Wと表示され、充電自体はできていました。とはいえ、20Wなので純正アダプターより時間はかかります。

USB-C単体でつなぐと、MacBook Airのシステムレポートには20Wと表示されました

そこで、USB-CポートでiPhoneを充電しながら、本製品のACコンセントに手持ちのUSB-C充電器を挿してMacBook Airをつないでみました。こちらはシステムレポートに65Wと表示され、問題なく充電できています。ノートPCはACコンセント側に任せて、USB-Cはスマホにまわす。この組み合わせなら、コンセント1口でも両方まとめて充電できるわけです。ただし、そのためには別のUSB-C充電器を持ち歩く必要があります。荷物を減らすつもりで買ったのに、結局は充電器も一緒にカバンに入れることになるのは、ちょっと皮肉なところです。

ACコンセント側の充電器なら、MacBook Airは65Wで充電できた

2台同時充電では合計15Wに落ちる

いちばん引っかかったのが、USBポートを2つ同時に使ったときの出力です。

USB-Cの最大20W、USB-Aの最大18Wは、どちらも単独で使ったときの数値。2つのポートを同時に使うと、合計最大15W（5V/3A）に制限されます。つまり、USB-Cでスマホを急速充電しているところにUSB-Aでイヤホンを追加すると、その時点でUSB PDによる20W充電はできなくなります。

試しに、MacBook AirをUSB-Cにつないだまま、USB-Aでほかの機器を充電してみました。すると、システムレポートの表示は20Wから8Wに下がり、「充電中」の項目は「いいえ」に変わりました。電源にはつながっているのに、バッテリーは充電されていない状態です。作業しながらだと、充電が追いつかないと考えたほうがよさそうです。

15Wを2台で分け合うので、スマホに回る電力はさらに減り、そのぶん充電にも時間がかかります。2口あるからスマホ2台を同時に急速充電できる、とはいかないわけです。

パッケージ表面には「PD 20W」と大きく書かれていますが、2台同時となると話は別。急いでいるときはUSB-Cだけを使い、イヤホンやモバイルバッテリーは後回しにする。そんな使い分けが必要になります。

ちなみに、ドン・キホーテのWebサイトでは商品名が「PD20W DC5V/3.4A」となっていますが、パッケージ裏の同時使用時の表記は5V/3Aでした。数字が合わないので、Webの表記だけを見て買うと勘違いしそうです。

直挿しタイプならではの注意点も

もう1つ気になるのが、コンセントへの挿し方です。本体は軽いものの、USB充電機能を内蔵しているぶん厚みがあります。壁のコンセントに直接挿すと前に出っ張るので、家具の裏など狭い場所だと使いづらいかもしれません。

ACコンセントは、壁に挿すと正面に1口、上面に1口という配置になります。差し込み口が別々の面を向いているので、プラグ同士が横に並んでぶつかることはありません。2口ある壁のコンセントに挿しても、プラグの角度と本体の向きを工夫すれば下側の差し込み口はふさがりませんでした。ただし上面に挿したプラグは上へ飛び出すので、コンセントのすぐ上に棚などがある場所では注意が必要です。

さらに、重いACアダプターをつなぐと、その重さがそのまま壁側のコンセントにかかります。古くてゆるくなったコンセントだとグラつきそうなので、重い機器をつなぎっぱなしにするなら、コード付きの電源タップのほうが安心です。

なお、パッケージには「電源タップは消耗品」として、3〜5年を目安に交換をすすめる注意書きもありました。小さくて目立たないぶん、挿しっぱなしで何年も経っていた、なんてことにならないよう気をつけたいところです。

まとめ：スマホ1台の充電がメインなら十分

56gの本体にACコンセント2口とUSB 2口がまとまって1,869円。USB-CでiPhoneを充電しながら、ACコンセントに挿した充電器でMacBook Airを65Wで充電でき、コンセントが1口しかない出張先でもこれなら困らずに済みそうです。

ただし、USBを2口同時に使うと合計15Wに落ちるうえ、ノートPCを速く充電するには別の充電器が要ります。ノートPCの充電器はどうせ持っていく、という人なら、スマホ用の充電器を1つ減らせるぶん、カバンに入れておいて損はないはずです。