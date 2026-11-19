EcoFlow Technology Japanは、東京・渋谷の「RAYARD MIYASHITA PARK」にある次世代型ショップ「THE [ ] STORE」に期間限定で出店すると発表した。新製品「DELTA 4」シリーズの展示・体験や、ポータブル電源の活用方法の紹介、来場者向けキャンペーンなどを実施する。期間は11月19日から25日までの7日間。

今回のポップアップストアは「EcoFlow CITY CHARGE STATION」と題したもの。会場となる「THE [ ] STORE」（ザ・ストア）は、取り扱うブランドが数週間ごとに入れ替わる次世代型ショップで、普段は実店舗で触れる機会が少ないECブランドの商品などを展開している。

期間限定ポップアップストア「EcoFlow CITY CHARGE STATION」の公式ポスター

新製品「DELTA 4」シリーズを展示、フォトキャンペーンも実施

会場では、10月に発売したポータブル電源「DELTA 3800 Gen4」「DELTA 3000 Gen4」をはじめとするEcoFlow製品を展示。実際に製品に触れ、サイズ感や操作性などを確認できる。

バッテリー容量3,763Whの「DELTA 3800 Gen4」

DELTA 3800 Gen4は3,763Wh、DELTA 3000 Gen4は3,072Whのバッテリーを搭載し、いずれも定格出力3,000Wに対応する。日常的な家電製品への給電に加え、停電時の非常用電源としても利用できる。

このほか、日常生活と非常時を区別せずに備える「フェーズフリー」の考え方を踏まえ、ポータブル電源を暮らしや防災に役立てる方法も紹介する。

会場内にはフォトスポットを設置し、期間中にフォトキャンペーンに参加した人全員に特典をプレゼントする。特典の内容や参加条件の詳細は、今回の発表では明らかにされていない。

開催期間は2026年11月19日～25日で、営業時間は11時～21時。会場は東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号の「RAYARD MIYASHITA PARK」North 2階にある「THE [ ] STORE」。