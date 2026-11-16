充電ケーブルやUSB充電器、イヤホン。カバンの中でバラけがちな小物はポーチにまとめておきたいのですが、黒やグレーの無難なポーチだと、今度はそのポーチ自体がカバンの底で行方不明になりがちなんです。

そんなときIKEAで見つけたのが、クジラの形をそのまま切り抜いたような「ROMELSÖN（ロメルソーン）アクセサリーバッグ」です。価格は199円。正直に言うと、かわいさと安さにつられてつい買ってしまい、何を入れるかはまったく考えていませんでした。

商品名：ROMELSÖN ロメルソーン アクセサリーバッグ クジラ模様

販売元：IKEA

価格：199円

商品番号：806.327.87

サイズ：幅13×奥行き2×高さ11cm

素材：ポリエステル100%

カラー：ブルー（内側はレッド）

お手入れ：手洗い（40℃以下）、漂白・タンブル乾燥・アイロン・ドライクリーニング不可

大きさは、iPhone 17 Proと並べるとこのくらい。縦の長さはiPhoneの7割ほどで、手のひらにすっぽり収まるサイズ感です。

iPhone 17 Proと並べたところ

収納コーナーにも電化製品コーナーにも

筆者が訪れた店舗では、収納用品コーナーと電化製品コーナーの両方に置かれていました。値札に書かれた説明文を見ても、化粧品やヘアアクセサリーと並んで「ケーブル、充電器」が挙がっていて、IKEAとしてもガジェット小物入れとして使ってほしいようです。

店頭では収納用品コーナーと電化製品コーナーの両方で見かけました

開けると中は真っ赤

外側は鮮やかな青。ファスナーを開くと、内側は濃い赤の生地になっています。ケーブルを入れていくと、クジラのお腹の中にケーブルを丸のみさせているような感覚。3歳の娘もこれを見て、なにやら喜んでいました。ファスナーの端がそのまま尻尾につながっているのも、よく考えられているなと感じました。

青がかなり鮮やかなので、カバンの中に放り込んでもパッと目に入ります。黒いポーチを手探りで探すことがなくなったのは、使ってみて一番うれしいポイントでした。

内側には品質表示のタグが縫い付けられていて、小物を出し入れするたびに指やケーブルに引っかかります。小さいポーチなので、タグ1枚でも意外と邪魔なんです。筆者はハサミで切り取りました。切ってしまうとお手入れ方法が分からなくなるので、「手洗い、40℃以下」だけは覚えておきましょう。

DJI Mic Mini一式がピッタリ収まった

使い道を決めずに買ったこのポーチ、結局落ち着いたのは、Vlog撮影で使っているGoProと組み合わせているワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」の収納用です。ウインドスクリーンを付けたマイク2台とレシーバー1台、接続ケーブル、スマホアダプター、充電器、充電ケーブルまで、一式がピッタリ入りました。

実は筆者が購入したDJI Mic Miniには、標準で収納ポーチが付属していました。ただ、色が地味なダークグレーで、カバンの中では目立ちにくく、探し回ることもしばしば。その点、このクジラなら青が鮮やかなので、カバンを開けた瞬間に見つかります。Vlogを撮りに出かけるときはポンとカバンに入れるだけで、マイクやアダプターなどの小さなパーツがバラける心配もありません。

Vlog撮影用のGoProで使っている「DJI Mic Mini」の一式

ケーブル以外にもいろいろ使えそう

ガジェット以外にも使い道は思いつきます。常備薬や小銭、爪切り、リップクリームなど、身の回りの細かいものをまとめておくのにもちょうどいい感じ。199円なので、用途ごとに何個か買い足しても損はないと思います。

ただ、ここで惜しいのがカラー。店頭やWebサイトを見るかぎり、展開はこの青1色だけでした。用途ごとに分けるなら色違いで欲しかったところ。同じ青いクジラが何匹も並ぶと、どれに何を入れたのか外から見分けがつかないんです。赤や黄色のクジラが出たら、迷わずまとめ買いします。

ここは惜しい…

見た目は文句なしにかわいいのですが、使い勝手には気になるところもいくつかあります。

まず、マチがありません。ただ、生地がソフトなので中身に合わせてふくらみ、見た目以上に結構入ります。DJI Mic Miniの一式が収まったのもこのおかげ。とはいえ、厚みのあるモバイルバッテリーなどを入れると、パンパンになってファスナーが閉めにくくなりそうです。入れるものの厚みには注意したいところです。

中に仕切りやポケットがないのも気になりました。ケーブルとイヤホンと小銭を一緒に入れると、中でごちゃっと混ざってしまいます。1個に何でも詰め込むより、用途ごとに分けて使うほうが向いています。

ファスナーのつまみが小さいのもちょっと苦手…。片手でサッと開け閉めしようとすると意外ともたつきます。

カラビナを付ける輪や持ち手がないのも残念なところ。ファスナーを開けきったときにつまみが来る位置なので、カラビナを付けると開け閉めの邪魔になりそうです。カバンやベルトループにぶら下げたい人には不向きです。

それから縫製。店頭に無造作に積まれていた中には、糸がほつれていたり、目の部分の刺しゅうが粗かったりする個体も混ざっていました。199円なので仕方ない面はありますが、買う前のチェックは必須です。それと、1個ずつ頭の形や顔つきが微妙に違います。店頭でなら「この子」と選ぶ楽しみがありますが、ネットで注文するとどの顔が届くかは選べません。縫い目のチェックも兼ねて、できれば実物を手に取って選ぶのがおすすめです。

まとめ：意外と入るけど、分厚いものは苦手

ロメルソーン アクセサリーバッグは、199円とは思えないほど見た目が楽しいクジラ型ポーチです。青い外側はカバンの中で見つけやすく、ファスナーを開けると赤いお腹にケーブルが収まる作りも気に入りました。DJI Mic Miniの一式がまるごと入ったのも、うれしい誤算でした。

一方で、マチや仕切りがなく、ファスナーのつまみも小さめ。引っ掛ける輪がない、縫製にばらつきがある、カラーが1色だけといった点も、買う前に知っておきたいところです。ケーブルや充電器をきっちり分けて持ち歩きたいなら、仕切りの多いガジェットポーチのほうが確実です。

それでも、小型ガジェットの一式やケーブル、薬、小銭などをまとめるなら十分使えます。何より、カバンを開けたときにこの青いクジラが顔を出すと、ちょっと楽しい気分になります。IKEAに行ったら、収納用品か電化製品のコーナーでこのクジラを探してみてください。199円なら、見つけたらぜひ連れて帰ってあげてほしいアイテムです。