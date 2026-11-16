筆者が毎日腕に着けているのは「Apple Watch Ultra 3」です。バンドは、ネットで「脱着しやすい」という声が多かった純正の「トレイルループ」を選びました。面ファスナー（ベルクロ）式なので、好きな位置でサッと締め具合を微調整できて、ほかのバンドより着け外しもラク。かなり気に入っています。

ただ、充電するときやお風呂に入るときは、ベルクロを一度ベリッとはがしてから手首を抜く必要があります。1回ならたいした手間ではないのですが、毎日となると話は別。もう少しパパッと外せたらいいのに、とずっと思っていました。

ドンキで見つけた2,199円のマグネットバンド

そんなとき、ドン・キホーテのスマホアクセサリー売り場で見つけたのが、オウルテックの「マグネットファブリックバンド」（44〜49mm用）です。パッケージには「DAYLOG」のロゴが入っていて、ドンキでしか扱っていない商品のよう。特売価格で2,199円になっていて、今回はモカブラウンを購入しました。

売り場には、44〜49mm用がブラック、ネイビー、グレー、モカブラウン、セージグリーンの5色。さらに小さいサイズの38〜42mm用も並んでいて、こちらは特売価格で1,759円でした。値札には「売り切り御免！！ メーカー在庫がなくなるまで！」の文字も。店頭に並んでいるうちに買っておかないと、次に行ったときにはもうない、なんてこともありそうです。

商品名：マグネットファブリックバンド（44〜49mm用）

型番：OWL-AWBDAY03L-BR

メーカー：オウルテック

購入場所：ドン・キホーテ店頭

価格：2,199円（特売価格）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、モカブラウン、セージグリーン

材質：特殊弾性ナイロン、ステンレス、磁石

重量：約20g

対応手首回り：約130～220mm

対応機種：44mm＝SE／SE2／SE3／Series 4／Series 5／Series 6、45mm＝Series 7／Series 8／Series 9、46mm＝Series 10／Series 11、49mm＝Ultra／Ultra 2／Ultra 3

（38〜42mm用：特売価格1,759円）

44〜49mm用のパッケージには「Apple Watch Series 10・11（42mm）には対応しておりません」との注意書きがあります。Series 10以降は42mmが小さいほうのサイズにあたるので、買う前に本体裏面の刻印やWatchアプリでサイズを確認しておくのが安心です。38〜42mm用と間違えないようにしましょう。

パッケージには「シリコン」の文字が……

買って帰ってパッケージ裏面をよく見たら、「あれ？」と思うことがありました。店頭のポップでは「マグネットファブリックバンド」となっていたのに、パッケージ裏面の商品名は「マグネットシリコンバンド」になっているんです。

実物は細かい編み込みの布っぽい手触りで、製品仕様の材質も「特殊弾性ナイロン、ステンレス、磁石」。シリコンの要素は見当たらないので、パッケージ側の誤植かなと思います。とはいえ、ネットで型番を調べてパッケージ写真を見た人が、シリコンバンドと勘違いしてしまう可能性はありそう。ツルッとしたシリコンの質感が好みの人は、店頭で実物の手触りを確かめておくと安心です。

色はモカブラウンという名前ですが、光の当たり方によってはカーキっぽくも見える落ち着いたトーンです。Apple Watchとの接続部分（ジョイント）もブラウン系でまとめられていて、派手さはないぶん服装を選びません。

実際に使ってみた

着けるときは、手首に巻いて金具をマグネットでピタッと留めるだけ。外すときも金具をパチッと外せばOKです。トレイルループのようにベルクロをベリッとはがす必要がないので、着け外しがサクッと済みます。重さは約20gと軽く、編み込みのおかげか通気性も良好。手首が蒸れにくく、汗ばむこともありません。

Apple Watch Ultra 3に装着。ブラウン系のジョイントがチタンケースにもなじみます

急いでいるときは金具を外さず着脱も！

このバンドは、マグネットを外して着脱するのが基本です。でも、筆者がいちばんうれしかったのは別のところ。バンドに多少の伸縮性があるので、マグネットを留めたまま少し広げて、手首からスルッと抜くこともできるんです！

最初は急いでいるときだけのつもりでした。ところが一度このラクさを知ってしまうと、外すときも着けるときも、気づけば毎回マグネットを留めたままに。本来の使い方ではないと分かっていても、金具をいちいち外すのが面倒に感じるようになってしまいました。

気になるところ：伸ばして脱着を繰り返すと金具がズレることがある

ただ、マグネットを留めたままの抜き差しを繰り返していると、金具の位置が少しずつズレて、バンドがゆるんでくるんです。本来の使い方をしていないのだから当然といえば当然なのですが、せっかく決めた締め具合が変わってしまいます。

とはいえ、ゆるんできたら金具の位置を戻して締め直せばOK。ただ、筆者のように着け外しのたびにマグネットを留めたままにするズボラな使い方を続けるなら、ときどき締め直すひと手間はかかると思っておいたほうがよさそうです。

布バンドならではの弱点も

普段使いなら快適ですが、伸縮性のあるナイロンを編み込んだバンドなので、汗をかけば編み目に染み込んでしまいます。シリコンバンドのようにサッと拭いて終わり、とはいかないんです。洗えばきれいになりそうですが、乾くまでにはそれなりに時間がかかりそう。ワークアウトでガッツリ汗をかく日には不向きかもしれません。

もうひとつ気になるのが耐久性です。マグネットを留めたまま毎回グイッと広げて抜き差ししていると、生地がだんだんへたってこないかも気になります。どのくらい張りが続くかは、長く使って見極めたいところです。

使っていて気になったのが、MacBookでタイピングしていると金属の金具がパームレストに当たって、カチカチと音がすること。まあ、これは金属パーツの付いた腕時計バンドなら同じことなので、ある意味宿命ですね。あと、Apple Watch Ultraでコンパスを使う人は、磁石付きのバンドが影響しないかも念のため気にしておいたほうがよさそうです。

手首内側の金属がMacBook Proのパームレストに当たってタイピング時にカチャカチャ音がします

まとめ

締め具合は金具の位置で細かく合わせられるし、通気性もよくて蒸れにくい。そのうえ着け外しは純正のトレイルループよりラクなので、筆者の毎日のバンドはすっかりこちらになりつつあります。

すっかり筆者の毎日のバンドになりつつあります

純正バンドの数分の1の値段で、着け外しのストレスがかなり減るのは魅力です。ベルクロを毎回ベリッとはがすのが面倒な人は、試してみる価値アリ。気になった人は早めにドンキの店頭でチェックしてみてください。