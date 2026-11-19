今回はゲーミングチェアの売れ筋を調査するため、実機が多数展示されているビックカメラ有楽町店を訪ねました。

一般にゲーミングチェアとは、長時間のゲームプレイでも快適に過ごせるように設計された椅子を指します。現在では通常のパソコン操作用に購入する人も増えており、ビジネス用途の需要も伸びました。同店のPCコーナーで主任を務める蛇口敢汰（へびぐち かんた）氏は「コロナ禍に在宅で仕事する機会が増えた頃に盛り上がりました」と言います。

その頃の勢いは落ち着いているものの、買い替え需要が伸びる時期に入っており、安定した売れ行きがあるとのこと。とくに同店はオフィス街に立地していることもあり、20～40代のビジネスパーソンを中心に多くの人が買いにくるそうです。「ゲーミングチェア選び 基本の3ヵ条」を踏まえて、同店の売り場で人気を集めている製品を順番にみていきましょう。

＜ゲーミングチェア選び 基本の3ヵ条＞

・試座して比べるのが一番。アームレストやヘッドレスト、リクライニングなどの調整具合も確かめたい。

・腰痛が心配なら、背もたれの下にあるランバーサポートの有無と、サポート具合を重点的に掴みたい。

・（同店でいえば）休日なら午前中、平日なら14～16時頃が比較的空いている。じっくり比較するなら狙い目。

※本文と写真で掲載している価格は、2026年11月16日14:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見てください。

第1位：通気性が良いエントリー「WOLF」シリーズ

一番人気に挙げられたのは、AKRACINGの「WOLF」でした。同社のゲーミングチェアのエントリーに位置づけられたシリーズながら、ヘッドレストやランバーサポートを付属しており、180度リクライニングやアームレストの上下調整なども行えます。カラーは黒基調で差し色にパープルとレッド、グレー、ホワイトが選べます。取材時の価格は4万9780円でした。

「通気性の高い布と合成皮革の組み合わせで、長時間座っても蒸れにくい作りになっています。乾燥する季節は座面が合皮だと割れやすいのですが、そこも布素材なので長持ちしやすいところも好まれています。ゲーミングチェアで定評のあるメーカーということもあり、総合的に一番選ばれるシリーズとなっていますね」

第2位：10代からも好まれるフットレストつき「VESTEX S1FT」シリーズ

続くのは、ルームワークスの布製チェア「VESTEX S1FT」です。振動機能つきのランバーサポートを備え、アームレストは上下前後と左右の角度調整が可能です。リクライニングは150度までで、出し入れできるフットレスも備えています。カラーはブラックとグレー、ブルー、ブラウンがあり、取材時の価格は3万6040円でした。

「ビジネスユースでも人気がありますが、高校生くらいお子さんにプレゼントする方も多いシリーズです。この価格でフットレストもついているということで、そこが決め手になってよく選ばれていますね」

フットレストを引き出したところ

第3位：合皮採用のスタンダードモデル「Nitro V2」

3位にはAKRACINGの「Nitro V2」シリーズがランクインしました。座面や背もたれまで合皮を採用した同社のスタンダードモデルで、最大180度のリクライニングや高さ調整が可能なアームレストを備え、ランバーサポートもついています。カラーは黒基調で差し色にはレッドとグリーン、ブルー、オレンジ、ホワイトのバリエーションがあります。取材時の価格は5万3120円でした。

「典型的なゲーミングチェアを求める人に安定した人気があります。デザインや風合い、カスタムできる幅にいたるまで、ベーシックといいますか、象徴的に捉えている人が多い製品だと思います」

第4位：デスクチェアとして定評ある「Chair Pro 2」

同店のゲーミングチェア売り場には高性能なオフィスチェアもあります。4位に入ったCOFOの「Chair Pro 2」はその典型例といえるでしょう。ランバーサポートとフットレストが組み込まれ、アームレストも上下・前後・左右・斜めに調整できるなど、カスタム性が高い仕様となっています。メッシュ素材を採用しており、カラーはライトグレーとブラック、ホワイトの3色。取材時の価格は7万9980円でした。

「通気性やよくて軽快ながら、自分にあった最適な形状が追求できる作りになっていますね。オフィスでもご自宅でも、年中快適に使いたいということでよく指名されます。もちろんゲーム用のチェアとして使っている人も」

COFO「Chair Pro 2」

フットレストを引き出したところ

第5位：奥深い座面の高級ゲーミング「Pro-X V2」シリーズ

5位はAKRACINGの上位シリーズ「Pro-X V2」でした。ランバーサポートと最大180度のリクライニングを備え、アームレストは上下・前後・左右・回転で最適化できます。カラーバリエーションは3位の「Nitro V2」と共通しています。取材時の価格は6万3710円でした。

「座面の奥行きが広くて、カスタム性がよりきめ細かくなっています。典型的なゲーミングチェアで、よりグレードの高いモデルを求めている人に選ばれますね」

はみ出し情報・・・・・・10万円超で定評があるのは「Chair Premium 2」

売れ筋には3～8万円の比較的買いやすいラインアップが並びましたが、売り場には70万円以上する高級チェアもあります。10万円以上の高級クラスでの売れ筋を尋ねたところ、蛇口氏はCOFOのフラッグシップモデル「Chair Premium 2」を挙げました。取材時の価格は12万9980円。

「4位のChair Pro 2よりもさらにカスタム性を追求する人に選ばれます。背もたれも上下できて、フットレストやランバーサポートの角度も調整できるなど、自分にとっての最適がとことん探せまるのが魅力ですね」

左は売り場最高級のHumandcale「Freedom」のレザーモデル、右はCOFOの「Chair Premium 2」（ホワイト）