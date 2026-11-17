Ankerが、この秋以降に発売するオーディオ新製品発表イベントを開催、数々の新製品を発表した。来春の発売予定製品など、遙かに先の製品もあるが、発表即発売の製品も数多く紹介された。また、今回は、睡眠環境の改善に向けた製品群として、同社の隠れたベストセラーとでもいうべき前モデルの「Soundcore Sleep A30」の後継となる睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン「Anker Sleep Earbuds 4」の発売がアナウンスされた。発売は来年1月としている。





睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン「Anker Sleep Earbuds 4」。今回はこれを使ってみた

前機種に比べ、装着感とノイズ低減性能が進化したとの触れ込みだ。スリープテックの浸透や健康意識の高まりなどにより、睡眠環境改善への関心が高まる中、横向きに寝て耳を枕に接しても快適な装着感とノイズ低減性能を実現、また、1万人以上の耳の形状データをもとに筐体の構造を見直し、耳への接地面積を約20%減少したという。

好評だった睡眠サポート機能も実装し、充電ケースが周囲のいびきをリアルタイムに検知してマスキング音を自動調整するいびきマスキング機能を搭載し、スリープミュージックやホワイトノイズの再生にも対応する。これらはローカル音源を持たせることで、スマホがなくても、波音や風音、小川の流れといったアンビエントなノイズを流すことができる。ローカルで再生するのは通知音に睡眠を妨害されないというメリットもある。

個人的に、寝るときのイヤホンにはいろいろと困ってきたことが多かったので、さっそく発売前の実機を試させてもらった。まず、飛行機などでの移動中には、オーバーイヤー型のノイズキャンセルヘッドフォンを使ってきた。効果は抜群だがフライトが10時間以上になると、装着していてやはり疲れる。一般的なBudsタイプでも同様だ。ノイズキャンセルの機能は素晴らしいが、常に、耳から落ちてしまう不安感がある。やったことがある人ならわかると思うが、飛行機内でイヤホンを落としたときには、その捜索から救助までが本当にたいへんだ。

移動中のみならず、通常、自分のベッドで寝るような場合も、静寂が欲しいときや、翌早朝の予定があるのに眠れなくて、早い眠りを誘導してくれるような音源を聴きたいと思うことは少なくない。

それに姿勢の問題もある。このイヤホンの睡眠レポートによれば11月13日(金)の夜、睡眠スコアは非常に良好で赤ちゃんのようにぐっすり眠れたという。睡眠時間はなんと9時間11分、ちょっと体調が悪かったのでちょっと早寝したらこれだ。

睡眠中の姿勢も検出され、左向きが39%、右向きが40%、仰向けが21%、うつ伏せが0%だった。寝返りは8回だった。自分ではあまり寝返りを打たないと思い込んでいたが、データを見る限りそうでもなさそうだ。

何よりありがたいのは、イヤホンをつけたまま片耳を下にして枕につけて圧迫しても、まったく問題がなく、はずれる不安もないというのはストレスがなく安心だ。そして、睡眠を検知すれば音源の再生をオフにすることもできる。

睡眠データの計測はApple Watchなどのスマートウォッチで十分という方も多いとは思うが、余裕があれば、ぜひ試してみてほしい。

また、2027年春頃には、充電や持ち運びに使うイヤホンケースにAMOLEDディスプレイを実装し、スマホを使わなくても睡眠データを確認できる「Anker Sleep Earbuds 4 Pro」の発売も予定されている。こちらは光学式心拍センサーを搭載し、心拍数や心拍変動を計測し、高精度な睡眠モニタリングが可能だという。

このほか、非接触で睡眠計測が可能なスマート睡眠スピーカー「Anker SleepLab Pro」の発売も来年春に予定されている。こちらはスピーカー、時計、間接照明を兼ねるデバイスで、ミリ波レーダーを搭載し、身体に何も装着せず、置くだけで睡眠状態を計測する。睡眠時には何も身につけたくない方には、こういう手もある。発売時にはぜひ試してみたいものだ。

まあ、睡眠不足で死んだやつはいないという話を昔は信じていたのだが、どうやらそうでもないようで、年齢に応じてきちんと考えるようにしないといつかバチがあたるようにも思う。