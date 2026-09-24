アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の場面写真6点と原作者コメントが公開

アン・ハサウェイ主演の新作映画『ヴェリティ／真実』（2026年11月6日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の場面写真6点と、原作者であるコリーン・フーヴァー、監督のマイケル・ショウォルター、そして、アン・ハサウェイから寄せられたコメントが公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔２』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

この度された場面写真では、アン・ハサウェイ演じる人気作家ヴェリティ・クロフォードが真っ赤な口紅をまとい、強い眼差しでこちらを見つめている様子が切り取られている。一方、ダコタ・ジョンソン演じるローウェンは不安な表情を浮かべており、背後には警察官……。一体何が起こったのか。ヴェリティのゴーストライターとして移り住むローウェンを迎え入れる、ジョシュ・ハートネット演じるヴェリティの夫・ジェレミーと息子のクルー（ブレイディ・ワグナー）の姿も。さらには、ヴェリティとジェレミーが出会ったパーティーでのドレスアップした二人の姿。真っ赤なドレスに身を包んだ妖艶なヴェリティに思わず目を奪われるジェレミーだが二人の関係はどのように変化していくのか？ そして、ワインを飲みながら執筆しているヴェリティはなにやら神妙な面持ちをしている。ゴーストライターとして、またとないチャンスを掴むためにクロフォード家へと移り住んだ売れない作家ローウェンが見たものとは……。ヴェリティに何があったのか、衝撃の"真実"が待ち受ける――。

コリーン・フーヴァーの問題作とも言われている原作の映画化にあたり、彼女は、自らプロデューサーとしても参加している。自身の作品が「信頼できる人たちの手にゆだねられているということが分かった」とスタッフ陣への信頼を明かし、映画化をするにあたり「変えたり削ったりせざるを得なかった部分があっても、それでも小説を見事に映し出した作品になっています」と自信を見せている。本作の監督を務めるショウォルター監督は、「小説は大ヒットしていて、みんなに愛されている。だったら、その小説をそのまま映画にしよう、と考えたんです」と語り、「僕のアプローチは、可能な限り原作どおりにやることでした。忠実な映画化がどんな見た目と手触りになるのかを観客に見てもらい、原作に敬意を払うということです」と原作へのリスペクトをみせた。

そして、主演のアン・ハサウェイは原作を読んだ際、たちまち物語に引き込まれ、一気に読み終えたという。「（フーヴァーの）小説には、ぐいぐい前へ進む推進力があるんです。本当に美味しいものを食べているみたいに、どうしても手が止まらない。止められなくて、次のページへ行きたくなってしまう」と説明し、「最後まで読んで、ようやく息をついたとき、『ああ、みんながこの本に夢中になった理由が完全に分かった』と思いました」と魅了されたことを明かした。そんな、多くの人が夢中になったフーヴァー原作のミステリー小説を、主演のアン・ハサウェイをはじめとした豪華キャスト陣が鮮烈に演じる、愛憎入り乱れる本作に注目いただきたい。