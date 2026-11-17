Fire TV Stickのリモコンって細くて軽いので、テーブルの端からポロッと落ちやすいんですよね。筆者の家でも、ソファから手を伸ばしたひょうしに床へ落とすのが日常になっていました。

電池フタが外れてしまったり、電池が転がって家具のすき間に入ったり。落とすたびに小さなストレスがたまります。なんとか滑りにくくできないかと100円ショップを探していて、見つけたのがこのカバーでした。

今回試したのは、ダイソーの「シリコーンリモコンカバー」です。いくつかサイズがあるうち、細身のリモコン向けのSSサイズを選びました。

商品名：シリコーンリモコンカバー（SSサイズ）

販売元：大創産業

購入価格：110円

対応リモコンサイズ：縦約13～16cm、横約3.5～4.5cm

材質：シリコーンゴム

買う前にサイズを要チェック、SSは細身のリモコン向け

まず気をつけたいのがサイズ選びです。SSサイズの対応目安は縦約13～16cm、横約3.5～4.5cm。テレビやエアコンの一般的なリモコンだと、横幅がオーバーしてしまうことが多いはずです。

パッケージ裏には「リモコンの形状によってはフィットしない場合もあります」との注意書きがあります。伸びる素材とはいえ、どんな形にも合うわけではありません。買う前に、手持ちのリモコンをメジャーで測っておくのがおすすめです。ちなみに筆者は測らずに「たぶん大丈夫だろう」で買いました。結果オーライでしたが、あまりマネしないほうがいいです。

被せるときは「角合わせ」がコツ

付け方は、リモコンの先端にカバーを引っかけて、端を引っ張りながら全体にかぶせるだけ。最後に位置を微調整すれば完成です。

ただ、滑りが悪いシリコーン素材なので、リモコンに被せるときは少し苦労しました。途中で片側だけ伸びてしまい、カバーがよじれることも。先にカバーの角をリモコンの角にきちんと合わせてから伸ばしていけば、スッと収まります。

Fire TV Stick（第3世代）のリモコンに装着したところ

装着してみると、Fire TV Stick（第3世代）のリモコンにピッタリ。たるみもなく、端から端まですき間なく収まりました。

古いFire TV Stickのリモコンにも、伸ばせば入った

ついでに、以前使っていた古いFire TV Stickの音声認識リモコンにも試してみました。並べてみるとカバーのほうがひと回り小さく、さすがに無理かな……と思ったのですが、グッと伸ばしてみたら、ほぼ全体を覆えました。

以前使っていた古いFire TV Stickの音声認識リモコン（左）と本製品（右）。カバーのほうが小さいが、伸ばせば装着できた

少し窮屈ではあるものの、破れそうな気配はなく、問題なく使えました。多少のサイズ違いなら伸びてカバーしてくれます。

以前使っていた古いFire TV Stickの音声認識リモコンに装着したところ。ピチピチですが使えています

背面のフチが滑り止めになり、落ちにくくなった

いちばん効いたのが、背面のつくりです。カバーは背面の中央が大きく開いていて、周囲だけをぐるっと包むかたち。このフチの部分がちょうど滑り止めになってくれます。

素のリモコンはツルッとしているので、ソファの肘掛けやテーブルの端に置くとスルッと滑っていきました。カバーを付けてからは置いた場所にピタッと止まりますし、手に持ったときもしっかりグリップが効きます。テーブルから落ちる心配はだいぶ減りました。

背面のフチは、電池フタの端を覆っています。以前、カバーなしで落としたときは、衝撃でフタが外れて電池が床に転がっていったことがありましたが、このようにフチで押さえられていれば落としてもフタまで外れることはなさそうです。ただ、薄いシリコーン1枚なので、落下の衝撃そのものはほとんど吸収してくれなさそう。過信は禁物です。

マイクを塞いでも、音声認識は問題なし

装着してから気づいたのですが、カバーにはマイク用の穴があいていません（Fire TV Stick専用品ではないので当然ですが…）。Fire TV Stickのリモコンは上部にマイクがあり、Alexaボタンを押しながら話しかけて検索できます。そこがシリコーンで覆われてしまうので、声を拾いにくくなるのでは……と心配になりました。

実際にカバーを付けたまま音声検索を何度か試してみましたが、認識の精度は付ける前とほとんど変わりませんでした。普段どおりに使えています。

気になるところ① ボタンの押し心地とホコリ

ここからは気になったところです。まずボタンの押し心地。カバーの上から押すことになるので、クリック感はどうしても鈍くなります。とくに方向キーのリングは、少々押しづらく感じました。

次にホコリ。シリコーンの表面は細かいホコリや糸くずを引き寄せやすく、リモコンが黒いぶん余計に目立ちます。ソファのクッションの上などに置いておくことが多いなら、こまめに拭く必要がありそうです。

気になるところ② 透明感はそこそこ

カバーは半透明ですが、透明感はそこまで高くありません。装着するとボタンの印字やアプリボタンのロゴが少しくすんで見えます。リモコンの見た目をそのまま楽しみたい人には、ちょっと残念かもしれません。

ぴたりと密着しない部分は白く曇ったようにみえます

新型リモコンやフタ付きのリモコンは要注意

電池フタまでしっかり押さえてくれるぶん、電池交換のときは一度カバーを外すことになります。被せるのに少しコツがいるので、付け外しは毎回ひと手間です。

気をつけたいのが、最新の「Fire TV Stick 4K」に付属する新しいリモコンです。Amazonの商品ページの写真を見る限り、下端が丸みを帯びた形になっていて、今回装着したリモコンとはシルエットが異なります。筆者は試せていませんが、うまくフィットしない可能性があるので、新型リモコンで使いたい人は注意してください。

また、パッケージにはフタやスライド式カバーの内側にあるボタンは使えなくなると書かれています。録画機器のリモコンなどでフタの中に細かいボタンがあるタイプには不向きです。

まとめ：落下防止目当てなら試してみる価値アリ

ダイソーの「シリコーンリモコンカバー（SSサイズ）」は、Fire TV Stick（第3世代）のリモコンにピッタリ合い、背面のフチが滑り止めになって落ちにくくなりました。電池フタが外れる心配も減り、マイクを覆っても音声検索はふだんどおり使えています。一方で、ボタンのクリック感は鈍くなり、ホコリも付きやすく、印字も少しくすんで見えます。最新のFire TV Stick 4Kの新型リモコンには合わない可能性もあります。見た目や押し心地が気になる人には向きませんが、「とにかくリモコンを落とさなくしたい」なら、110円で試して損はないと思います。