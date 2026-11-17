EcoFlow Technology Japanは11月16日、ポータブル電源とソーラーパネルなどのセット商品を割引価格で販売する「EcoFlow期間限定セール」を開始した。期間は2026年11月19日23時59分まで。EcoFlow公式オンラインストアで実施する。

今回のセールでは、同社のポータブル電源「DELTA 3」シリーズとソーラーパネルのセットなどが割引価格で販売されている。

EcoFlowの公式サイト

主な対象製品とセール価格は以下のとおり。

DELTA 3 Plus＋160W軽量両面ソーラーパネル：200,200円→99,800円（50％オフ）

DELTA 3 1500＋160W軽量両面ソーラーパネル：246,620円→112,600円（54％オフ）

DELTA 3 Max＋Alternator Charger 600：282,780円→142,310円（50％オフ）

DELTA Pro 3＋400W軽量両面ソーラーパネル：680,100円→408,060円（40％オフ）

公式サイトでは、5％オフクーポンの案内も掲載している。セールの詳細やクーポンの利用条件は公式キャンペーンページで確認できる。