ボブ・オデンカーク主演『NORMAL／ノーマル』の新場面写真6点が公開

『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ『NORMAL／ノーマル』（2026年12月11日公開 配給：KADOKAWA）の主人公ユリシーズがあらゆる武器を駆使して町⺠を躊躇なく手にかける保安官の闘いの一部を捉えた場面写真6点が公開となった。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

ユリシーズが臨時保安官として着任したのは、雪に囲まれた田舎町＜ノーマル＞。優しい同僚や親切な町民と過ごす、穏やかな時間が流れている町。だが、保安官事務所には大量の武器、毛糸屋にはなぜか警察無線、小さな町なのに裕福な資産。そして、前任者の謎の死。そんな町に違和感を抱くユリシーズ。そんな矢先、突然、事務所の警報が鳴り響く。平和なはずの町で発生した重大事件＜銀行強盗＞。保安官としての職務を全うすべく、現場に急行するユリシーズ。しかし、その現場で、突如として同僚から銃撃を受ける。訳も分からず応戦するユリシーズだったが、実はこの町の秘密に触れてしまったことが原因だった。そして、始まった全町民との命がけの闘い。しかし、町民たちが「普通」の保安官と思っていた男は、危険な戦闘能力を持つ「普通」ではない男だった——。

今回公開されたのは、ユリシーズが、襲い掛かる町民たちを躊躇なく手にかけるバトルシーンの一部。拳銃で応戦し、マシンガンをぶっ放し、グレネードで敵を吹き飛ばす。ダイナマイトも容赦なく投げつけていく。そして、己の拳で戦う肉弾戦も。 昨日まで友のように接していた人たちが一転、今日は敵に。そんな一変した状況下で発揮されるユリシーズの規格外の戦闘能力。果たして、保安官1人 VS. 全町民の命がけの闘いの先に待つ、衝撃の結末とは——。

ボブ・オデンカークは、「ユリシーズは世界を皮肉な視点で見ている男です。皮肉やジョークをよく言うキャラクターなので、彼にユーモアを取り入れるのはとても楽しい作業でした」と役を演じる上での楽しさを語る。さらに、「25年から30年ほどコメディライターを務め、それが私の人生の中心だったんです。だからこそ、ユリシーズという役にユーモアを吹き込むことができて本当に楽しかったです」と述べ、長年のコメディライターとしてのキャリアが役作りに活かされていることを明かした。一方、プロデューサーのマーク・プロヴィシエロは、ユリシーズというキャラクターについて、「不運な過去を持ち、いくつかの誤った選択をしてきた人物です。そしてボブは、後悔を抱えたキャラクターを非常にうまく演じられる役者です。彼は、自分の魂と心にある傷をどのように伝え、人々の共感を呼ぶ形で感情豊かに表現するかを知っています。『ブレイキング・バッド』や『ベター・コール・ソウル』のソウル・グッドマン、そして『Mr.ノーバディ』のハッチ・マンセルでもそれをやってのけました」と語り、これまでボブが演じてきた役柄を引き合いに出しながら、彼の圧倒的な表現力を絶賛している。

また、原案・脚本を務めたデレク・コルスタッドは、「ユリシーズは愛を知り、愛を失い、悲劇を乗り越えて立ち直ってきた男です。映画の冒頭での彼は、退屈で報われない日々を受け入れて生きているように見えます。しかし、誰かに助けを求めるのではなく『自分が誰かを救う存在になる』という決断を迫られたとき、まさに自分がその役割を果たすのだと悟るのです」と語り、主人公の過去と行動原理を紐解いている。