ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』の劇場公開記念に、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』と『ドクター・ストレンジ』のブルーレイ、DVDを豪華ボックスセットにした『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』、『ドクター・ストレンジ：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』を2026年12月16日に発売する。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』

『ドクター・ストレンジ：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

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『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ブルーレイ+DVDセット』（2枚組）と、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス ブルーレイ+DVDセット』（2枚組）、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 ブルーレイ+DVDセット』（2枚組）をボックスセットにしたもの。ボーナスコンテンツは、既発売のタイトルと同様。価格は12,100円。

『ドクター・ストレンジ：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』は、『ドクター・ストレンジ ブルーレイ+DVDセット』（2枚組）と『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス ブルーレイ+DVDセット』（2枚組）をボックスセットにしたもの。ボーナスコンテンツは、こちらも既発売のタイトルと同様となっている。価格は7,920円。