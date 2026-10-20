中国ドラマ『彼女は薔薇』のDVD-BOX2発売を記念して未公開映像を特別公開

リウ・イーウェイ主演のドラマ『彼女は薔薇』のDVD-BOX2発売を記念して（価格：17,600円）、これまで語られることのなかった撮影現場の裏側を捉えた未公開映像がアジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」で公開された。

『彼女は薔薇』はヒロインが就職、結婚、出産を経験していく20代から40代の姿を描いており、年代ごとに登場する様々な男性との波乱万丈な恋愛模様が魅力のひとつ。ヒロインと恋に落ちる男性陣は、中国ドラマ界を代表する主演級のイケメン揃いだ。キャストの豪華さもあいまって配信前から大きな期待が寄せられ、その期待通り、配信直後から大きな反響があり、数々のテレビアワードで「年度優秀作品賞」などを受賞し中国内で高く評価された。

舞台は2001年7月13日、北京オリンピック招致の結果発表に沸く一日。関芝芝（グワン・ジージー）は、付き合って7年の恋人・周士輝（ジョウ・シーフイ）と、まさにこの日、婚姻届を提出するはずだった。ところが周士輝は、役所の窓口を前にして突然「結婚できない」と言い残し、その場から姿を消してしまう。あまりの衝撃にやけ酒をあおった関芝芝は、周士輝の親友であり同僚でもある黄振華（ホアン・ジェンホワ）の家に押しかけ、理由を聞かせてほしいと詰め寄る。そこで彼女がたどり着いたのは、思いもよらない真実だった。周士輝がうわ言のように繰り返していた「玫瑰（メイグイ）」という言葉は、他でもない黄振華の妹・黄亦玫（ホアン・イーメイ）のニックネームだったのだ。7年の歳月を共にした婚約者を捨ててまで、一人の女性に心を奪われた片思い男の運命は……。 玫瑰＝薔薇と呼ばれるヒロインの波乱に満ちた物語は、この予期せぬ婚約破棄から幕を開ける。

この度、DVD-BOX2発売を記念して、これまで語られることのなかった撮影現場の裏側を捉えた未公開映像がアジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」で公開された。

1本目の映像で切り取られているのは、娘・太初（タイチュー）の満1歳を祝う、幸せなひとときの舞台裏。本編では、ケニー・リン演じる方協文（ファン・シエウェン）がビデオカメラを回す中、リウ・イーフェイ演じる黄亦玫（ホアン・イーメイ）が娘をあやす、絵に描いたような仲睦まじい3人家族の姿が映し出される。しかし裏側で待っていたのは、ギャン泣きする赤ちゃんとの格闘だった。あの手この手を尽くすもまったく泣き止まない「我が子」を前に、思わず苦笑いを浮かべるケニー・リン。スタッフも総出で助け舟を出し、リウ・イーフェイはでんでん太鼓を鳴らして必死に気を引こうと奮闘する。画面には映らない、二人の素顔が覗く貴重な一幕だ。

2本目の映像に収められているのは、華麗なペアダンスシーンが完成するまでの練習風景。ポン・グァンイン演じる荘国棟（ジュアン・グオドン）とのダンスシーンに向け、リウ・イーフェイは一つひとつのステップや表情の作り方を、繰り返し丁寧に確認していく。インストラクターの言葉に真摯に耳を傾ける二人の謙虚な姿勢からは、華やかな本番シーンのために積み重ねられた地道な努力の跡がうかがえる。

黄亦玫を演じたリウ・イーフェイは、映画『ムーラン』（2020）やドラマ『夢華録』（2022）で日本でも高い人気を誇る。20代から40代までを生きるヒロインの、初恋や結婚、母としての顔まで含んだ波乱万丈な人生を、今回明らかになったような素顔ものぞかせながら体現している。ポン・グァンイン、ケニー・リンをはじめとする実力派俳優陣との恋愛模様、そしてアートに携わるヒロインらしい洗練された映像美に彩られた本作。撮影現場の温もりが伝わる今回の未公開映像を通して、作品への愛着がより一層深まりそうだ。

DVD-BOX1・2発売に続き、11月4日にはシリーズ最終巻となるBOX3が発売予定。BOX3には、リウ・イーフェイ、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーによるコメント映像やメイキング、本国版の予告編といった特典も収録予定で、今回公開されたような制作現場の素顔をさらに深く味わえる内容となっている。さらには、11月4日からU-NEXTでのTVOD先行独占配信も決定した。是非配信でも本作を楽しんいただきたい。