ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、マーベルのオリジナルドラマシリーズ『ヴィジョンクエスト』の独占配信を開始した。この度、元々はトニー・スターク＝アイアンマンのサポートAIの声を演じていた役から、アベンジャーズの一員であるヴィジョンへと変貌を遂げてきたヴィジョン役のポール・ベタニーが、自身が長年演じてきたキャラクターの軌跡を振り返る特別映像が公開となった。

マーベルオリジナルドラマシリーズ『ヴィジョンクエスト』の特別映像が公開

©2026 Marvel

天才的頭脳を持つトニー・スタークによって生み出されたAIを基に誕生した人造人間ヴィジョン。強大な力を持つ一方で、人間と同じように感情を抱き、人間よりも"人間らしい"存在として描かれてきたヴィジョンは、『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015年）で登場して以来、『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）や『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『ワンダヴィジョン』（2021）など数々の作品で物語を紡いできた。

今回公開された映像では、長年ヴィジョン役を演じてきたポールがヴィジョンとの出会いから現在に至るまでを、自身の言葉で振り返っている。そもそもポールがMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）に参加することになったきっかけは、アイアンマンのサポートをしていたAI ・J.A.R.V.I.S.だった。映像の中でポールは当時を振り返り、「監督から電話が来た。"トニー・スターク"のスーツの声役を探してる"、"人間味がない声"で私が思い浮かんだと」と、オファーのエピソードを明かした。ポールはすぐさま出演を快諾し、まずは"声だけ"でMCUに出演を果たすこととなる。その後『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』で、J.A.R.V.I.S. のプログラムをもとにヴィジョンが誕生すると、アベンジャーズの一員として数々の戦いに挑むことに。破壊力抜群のエネルギー・ビームを放ち、空中も自在に飛び回る、その超人的な能力を駆使して活躍する一方、ヴィジョンは人間と共に歩むことで、AIでありながら"人間らしさ"を学んでいくようになる。

続く『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』では、アベンジャーズ同士が対立する中で意図せず味方のヒーローに大きな損傷を与えてしまい、自らの力の大きさと責任に向き合うことに。

『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』では、同じように自身の力の強大さに悩むワンダと、世間から隠れるように愛を深めるも、世界を揺るがす戦いに巻き込まれ、その中で命を落としてしまう。

そして、"死"を迎えたはずのヴィジョンの物語は『ワンダヴィジョン』へと続いていく。ポールは「『ワンダヴィジョン』は僕のキャリアのハイライトだ。念願の主演作にかつてなく高揚した」と、これまでの歩みを感慨深く振り返っている。

そして今回、ついにヴィジョンを主人公とした新たな物語『ヴィジョンクエスト』が幕を開けた。『ワンダヴィジョン』で記憶を持たない"身体"で再起動し、かつての記憶にアクセスすることに成功したヴィジョン。しかし、記憶が戻ったからと言って、身体にとっては"馴染みのない記憶"であり、そんな自身の過去をたどることで、ヴィジョンは自らの存在そのものを探っていく。

そんなヴィジョンの前に現れるのは、かつて自ら手で破壊したはずの宿敵ウルトロンや、ヴィジョンのことを「父」と語る謎の少年。自分自身の存在すら確かなものではない中で、ヴィジョンはますます予測不能な状況へと巻き込まれていく。

本作について、ポールは「ヴィジョンは変化し続けている。ヴィジョンの新たな一面が描かれる。」とコメント。トニー・スタークのスーツの中で語りかけていたJ.A.R.V.I.S.から、アベンジャーズの一員として戦ったヴィジョン。そして『ワンダヴィジョン』を経て、今度は自らの存在意義を探す旅へ――。ポール・ベタニーが長年演じ続けてきたヴィジョンの物語が、新たなステージへと進む『ヴィジョンクエスト』。長い旅路の果てに、彼がたどり着く答えとは一体何なのか。ヴィジョンの新たな"クエスト"の行方に、ぜひ注目いただきたい。