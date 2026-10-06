ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、マーベルのオリジナルドラマシリーズ『ヴィジョンクエスト』の初回2話を2026年10月14日より独占配信する。配信に先駆け、かつて人類を守るために戦ったヴィジョンと、人類殲滅を企てたかつての宿敵ウルトロンという、正反対のAIが対峙する本予告が公開となった。

マーベルオリジナルドラマシリーズ『ヴィジョンクエスト』の本予告が公開

©2026 Marvel

『ヴィジョンクエスト』の主人公・ヴィジョンは、破壊力抜群のエネルギービームを放ち、身体を透過させてあらゆるものの間をすり抜け、空中を自在に飛びまわることもできる規格外のヒーローであり、アベンジャーズの一員として、これまで数々の戦いに挑んできた。最凶最悪のヴィラン・サノスとの戦いに敗れ、"死"を迎えるも、記憶を持たない"身体"だけの存在ホワイトヴィジョンとして再起動。かつての記憶も"データとしては"取り戻すも、「自分自身が何者なのか」を見失ってしまったヴィジョンが、本作では、日常生活の中で集めた情報を夜中に脳内環境"マインドスペース"で整理しながら、過去の記憶を辿っていくことに。そして、そこで彼を待ち受けていたのは、かつて自分の手で破壊したはずの暴走AIウルトロンだった―。

公開となった予告映像ではマインドスペースを舞台に、アベンジャーズとして世界を救った"馴染みのない記憶"を整理するヴィジョンの姿が映し出される。かつて愛したワンダとの記憶もAIゆえに感情と結びつけることができず、戸惑い、葛藤するヴィジョン。そんな彼の前に現れたのは、『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）でアベンジャーズの宿敵として登場したウルトロン（ジェームズ・スペイダー）だ。元々はヴィジョンと同じくトニー・スタークが開発したAIだったウルトロンだが、"人類を滅ぼせば環境破壊も戦争も起こらない"という極論に達したことでヒーローと対立し、ヴィジョンによって破壊された……と思われていたが、ヴィジョンの脳内に囚われ密かに生きていた。"高潔な心"を持つ者にしか持ちあげることのできない雷神ソーの武器ムジョルニアを持てるほどにピュアで気高いAIヴィジョンと、人類殲滅を掲げた過激派AIのウルトロンという本来なら決して交わるはずのない二人。まるで手を組むかのように行動を共にする二人だが、ウルトロンは親しげな様子を見せる一方、ウルトロンのスキンシップも虚ろな瞳の"塩対応"で受け流すヴィジョンの様子からも、一枚岩の関係ではないことが伺える。態度を一変させたウルトロンが「あの時の決断に決着をつける」と口にし、かつての使命の再開を示唆するような不穏な雰囲気も漂い始め、正反対の思想を持つ二人による歪な共同戦線が、いったい何を引き起こすのか、目を離せない。

一方の現実世界では、ウルトロンが「ヴィジョンの息子」と断言する謎の少年が現れたことで事態は急変。ヴィジョンと同じく「身に覚えのない記憶」に悩む少年は何者かに追われており、本作の重要な鍵を握ることは間違いない。ウルトロンの助言を受けながら、曖昧な記憶を頼りにヴィジョンは少年を救うことを決断するが、果たして、かつての宿敵と行動を共にするヴィジョンを待ち受けるものとは？息子を名乗る少年、感情を結びつけることのできない記憶。嘘か本当かも分からない情報に溢れた世界で、ヴィジョンは誰を信じ、何を真実として選ぶのか？

9月23日から公開が始まった『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、リバイバル作品としては異例のヒットを記録し、「エンドゲーム」は全世界歴代興収NO.1を奪還している。さらに12月18日には、アベンジャーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開も控えており、世界中のアベンジャーズ熱はまだまだ増すばかりだ。そんな中、MCUが贈る新たな"ヴィジョン"を目撃していただきたい。