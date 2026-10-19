ミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海』の4K UHD/ブルーレイ/DVDが12月16日に発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、美しく神秘的な大海原での冒険に誰もが一歩踏み出す勇気をもらえるミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海』を、2026年12月16日にブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットを発売する。また、10月7日よりデジタル配信開始（購入/レンタル）が開始となっている。

主人公は、豊かな自然に恵まれた南の楽園モトゥヌイで暮らす、16歳の〈海に選ばれた〉少女モアナ。愛する島の危機に立ち上がり、大切な家族と島を救うため、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒マウイとともに、未知なる大海原へと冒険の旅に出る。世界中で愛され続けるディズニーの名作アニメーションが、10年の時を超えて〈超〉実写映画として新たに誕生した。

今夏、劇場公開するや否や、全米No.1を記録した本作は、アニメーションで親しまれてきた美しい世界観を、実写ならではのリアルな描写で表現し、モアナとマウイの冒険をより迫力ある映像で楽しめる映画として世界中で大きな話題となった。大切な家族や島を守ろうとする強い思い、旅を通じて描かれる仲間との友情、困難に向き合う勇気が物語の大きな魅力となり、大人から子供まで愛されるディズニーの代表作のひとつとなった。

物語を盛り上げるのは、愛される名曲『どこまでも ~How Far I'll Go~』をはじめとする、お馴染みの楽曲の数々。スケールアップした映像と心揺さぶる音楽によって、まるで自分も冒険の旅をしているかのような臨場感を味わえる。

主人公モアナ役は、期待の新星キャサリン・ランガイアが務め、アニメーション版に続いてドウェイン・ジョンソンが伝説の英雄マウイ役を熱演。監督は長編初挑戦のトーマス・ケイル、製作はアニメーション版『モアナと伝説の海』（2016）でも楽曲を担当したリン・マニュ エル＝ミランダが担当、ブロードウェイの舞台『イン・ザ・ハイツ』（2008）や『ハミルトン』（2015）などでタッグを組んできた2人が再びタッグを組んでいる。また、日本版声優には、モアナ役に TSUZUMI(（ME:I）、マウイ役に尾上松也が続投、タラおばあちゃん役にキムラ緑子、タマトア役をROLLYが続投するなど豪華キャストが勢揃いし、国内でも大きな話題となった。

この度発売となるブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットおよびデジタル配信（購入/レンタル）には、映画の舞台裏に迫る「メイキング・オブ『モアナと伝説の海』」をはじめ、名曲を一緒に楽しめる「シング・アロング」や「ソング・セレクション」など、充実したボーナス・コンテンツを収録している（ボーナス・コンテンツの取扱いは配信サービスによって異なるので、ご留意いただきたい）。

ブルーレイ＋DVD セットの価格は5,390円、4K UHD＋ブルーレイ セットは7,590円。

この度、デジタル配信開始（購入/レンタル）を記念して、本編から8分超えの無料プレビューが公開となっている。この無料プレビューは、愛する島や大切な人々を守るために大海原へと旅立つモアナを描くシーンから始まる。テ・フィティの＜心＞を胸に、そっと静かに島を出るモアナ。名曲『どこまでも ~How Far I’ll Go~』に後押しされ、舟に紛れ込んでいたニワトリのヘイヘイと一緒に、海に見守られながら航海を進める中、ある日突然の嵐に見舞われる。不思議な孤島に打ち上げられたモアナは、そこで囚われの身だった半神半人のマウイと出会うのだが、マウイに島に閉じ込められたモアナは自力で脱出。舟を奪ったマウイと一緒に奇妙な大冒険が始まるという物語が大きく進み始める重要なシーンである。