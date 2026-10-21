チュルヒャー兄弟『動物三部作』の公開前に監督インタビューと本編映像、メッセージ動画が公開

スイス出身の双子の映画作家、ラモン＆シルヴァン・チュルヒャーが、人間たちの共同生活をめぐって生み出してきた「動物三部作」――『ストレンジ・リトル・キャット』（2013）、『ガール・アンド・スパイダー』（2021）、『煙突の中の雀』（2024）が、「ミニアチュールの詩学 チュルヒャー兄弟『動物三部作』」（提供：JAIHO 配給：グッチーズ・フリースクール）として、2026年10月30日よりシアター・イメージフォーラム、新宿武蔵野館ほかにて全国公開となる。この度、チュルヒャー兄弟が三作品について語るインタビュー、本編映像クリップ、そしてラモン・チュルヒャー監督から日本の観客へ寄せられたメッセージ動画が公開となった。

長編デビュー作『ストレンジ・リトル・キャット』は2013年ベルリン国際映画祭フォーラム部門で初上映され、その後トロント、カンヌをはじめ世界各地の映画祭で上映。兄弟が共同で脚本・監督を手がけた第2作『ガール・アンド・スパイダー』は、2021年ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門で監督賞とFIPRESCI賞を受賞。そして第3作『煙突の中の雀』によって、三作にわたる「動物三部作」は完結を迎えた。

猫が歩き、蜘蛛が巣を張り、雀が出口を探す。家族が集うベルリンのアパート。引っ越しの荷物が行き交う二つの部屋。姉妹とその家族が集う、森のほとりの古い家――。ラモン＆シルヴァン・チュルヒャーの映画では、世界はいつも、見慣れた小さな場所から始まる。静止したカメラが見つめるその内部では、人々の視線や身体、言葉と沈黙、家具や家電、食器の音や機械の唸り、扉の向こうの気配までが互いに反応し合う。誰かが歩けば、別の誰かが立ち止まる。何気ないひと言が親密さを生むこともあれば、小さな傷となって残ることもある。人と物と動物が精密な運動を始めるとき、ありふれた日常は、家庭内のバレエとも呼ぶべき独特の映画空間へと変貌していく。三作品をつなぐ猫、蜘蛛、雀は、それぞれ異なる自由のかたちを映し出す。野性をあとにした猫。さまざまな場所に自らの住処を編む蜘蛛。閉ざされた煙突から空への出口を探す雀。その姿は、家族や友情、社会的な役割のなかにとどまりながら、より自由な生を求める人間たちと静かに響き合う。

この度、チュルヒャー兄弟が三作品について語るインタビュー、本編映像クリップ、そしてラモン・チュルヒャー監督から日本の観客へ寄せられたメッセージ動画が公開となった。

インタビューでは、三部作の出発点となった『ストレンジ・リトル・キャット』から、第2作『ガール・アンド・スパイダー』、そして完結編『煙突の中の雀』まで、十年以上にわたる創作の歩みをチュルヒャー兄弟自身の言葉で辿る。『ストレンジ・リトル・キャット』について、ラモンはベルリン・ドイツ映画テレビアカデミー（DFFB）で参加したタル・ベーラのセミナーと、カフカの『変身』が企画の出発点だったことを明かす。続く『ガール・アンド・スパイダー』では、ラモンとシルヴァンがベルリンで数年間同居したのち、ラモンが引っ越したという実体験が、物語の着想の一つとなった。そして『煙突の中の雀』では、再び家族の力学が描かれる。ラモンは、第1作で水面下にくすぶっていた対立が、完結編ではより激しく、より直接的なかたちで表面化すると語っている。さらに本作への影響として、イングマール・ベルイマン、ブライアン・デ・パルマ監督の『キャリー』（1976）、デヴィッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライブ』（2001）を挙げている。『マルホランド・ドライブ』については、「おそらく私の人生でもっとも決定的な映画体験の一つ」とまで語っている。猫、蜘蛛、雀。三つの動物をタイトルに掲げながら、「動物三部作」が一貫して見つめてきたのは、人と人がともに生きることの難しさと、それでもより自由な生を求めようとする人々の姿である。以下、インタビュー全文を掲載する。

ベルリンのアパートに集まる家族を描いた『ストレンジ・リトル・キャット』（2013）、引っ越しをきっかけに親しい友人同士の距離が揺らいでいく『ガール・アンド・スパイダー』（2021）、そして亡き母の記憶が残る家で、長年の抑圧と反乱が噴き出す『煙突の中の雀』（2024）。



ラモン・チュルヒャーと双子の兄弟シルヴァン・チュルヒャーが十年以上をかけて完成させた「動物三部作」は、いずれも限られた時間と空間を舞台にしながら、人と人が共に生きることの親密さと息苦しさを描いてきた。



固定されたカメラの前を人物たちがせわしなく行き交い、何気ない言葉や物音、視線、家具や食べ物、猫や蜘蛛や雀までもが、奇妙なリズムで結びついていく。三作品はどこから始まり、どのように変化していったのか。兄弟の言葉をたどる。



――この企画はどこから始まったのでしょうか。



ラモン この企画は、ベルリン・ドイツ映画テレビアカデミー（DFFB）で行われたタル・ベーラ監督のセミナーから始まりました。いくつかのカフカ作品から選ぶことになり、私は『変身』を選びました。『変身』で私が惹かれたのは、他者との関わりから離れた空間である虫のいる寝室と、人々が関わり合う空間である台所との並置です。活気に満ちた台所と、登場人物が眠り、生活から逃れる静かな空間。その対比や動物の存在、家族をひとまとまりの登場人物として扱うことに惹かれました。それ以外の点では、完成した映画はカフカの中編小説とほとんど関係がありません。映画化作品と呼ぶのは適切ではないでしょう。



映画の舞台は、家族が暮らすベルリンのアパート。食事の支度、洗濯機の修理、親戚の訪問といった、ごくありふれた出来事が積み重なるだけなのに、そこには奇妙な緊張が漂う。ラモンはこの閉ざされた場所に「凝縮された宇宙」をつくろうとしたという。重要なのは、劇的な事件を起こすことではない。むしろ、互いに近くにいながら、どうしても届かない言葉や感情を可視化することだった。



――人物たちは近くにいながら、互いの話を聞いていないようにも見えます。



ラモン 『ストレンジ・リトル・キャット』では、言葉がしばしばモノローグへ迷い込みます。話しかけられた人物は対話の申し出を受け取らず、話者は対話が起きていないことに気づく。言葉はもはや人を結びつける手段として働かず、逆に人物たちをいっそう孤立させてしまいます。彼らはそれぞれ自分の人生に閉じ込められていますが、同時に、コミュニケーションを取り、自分の体験や経験を他者と分かち合いたいという強い欲望を持っています。



緻密に組み立てられた映画でありながら、そこには人間には完全に制御できない存在も入り込む。



ラモン 猫や蛾がコレオグラフィーに組み込まれる位置も決めてありました。しかし猫を演出することはできません。猫が必要な場所へ跳ぶまで、いつも待ちました。動物たちは、厳密な撮影のリズムから、私たちをいったん離れさせました。



8年後の第2作『ガール・アンド・スパイダー』では、家族から友人関係へと焦点が移る。リザが長年暮らしたシェアハウスを出て、一人暮らしを始める。その引っ越しをめぐる二日間に、残されるマーラの嫉妬や切望、周囲の人々の欲望が複雑に絡み合う。この物語には、兄弟自身の経験が反映されているという。



――着想には実体験も関係しているのでしょうか。



シルヴァン 『スパイダー』の着想には、実際の出来事がありました。ラモンと私はベルリンで数年間同居していましたが、その後彼が引っ越しました。密接に結びついて暮らしてきた関係の基盤が解体されるという、この独特の別れが、別離と移ろいを主題とする物語の出発点になりました。



ただし、現実をそのまま映画に移したわけではない。



シルヴァン そのまま、あるいはよく似た形で、私たちが実際に経験した場面もあります。ただし執筆時には、それらを凝縮し、新しい仕方で結び直し、幻想的な要素とも組み合わせました。



ラモン 純粋に自然主義的な描写をするのではなく、ある局面では様式化の度合いを高めることに魅力を感じています。ミニマルな語りと幻想的な次元を組み合わせることで、現実の主観的な解釈を生み出そうとしています。



タイトルの「蜘蛛」は、そのまま映画の構造を示している。



ラモン 蜘蛛は非常に自立した生き物で、自らの力で、さまざまな場所にすばやく新しい住処をつくることができます。しかし蜘蛛の巣は脆く、一時的な家であり、時間がたてば繊細な痕跡だけが残ります。蜘蛛が巣を編むように、この映画も登場人物と物語を編み合わせていきます。



第1作が一つの家族を閉じた空間に凝縮した映画なら、第2作はそこから網を広げるように、友人、親子、隣人、作業員たちへと関係を拡張していく。そして、この作品の脚本作業を進めるなかで、兄弟のあいだに「人間の共生をめぐる緩やかな三部作」という構想が生まれた。



完結編『煙突の中の雀』で、舞台はふたたび家族へ戻る。第1作では抑え込まれていた家族の対立が、今作では一気に表面化する。



――三作品を結びつけるものは何でしょうか。



ラモン 第1作『ストレンジ・リトル・キャット』は、間接的な攻撃が交わされる家族をめぐる作品です。第2作『ガール・アンド・スパイダー』は、友人がシェアハウスを去るという状況を通じて、友情の変化を描きます。第3作はふたたび家族の力学を扱います。対立が水面下でくすぶる『ストレンジ・リトル・キャット』とは異なり、『煙突の中の雀』では、炎が制御不能なほど何度も燃え上がります。すべてがより強調され、より直接的で、より大きな音を立て、怒りに燃えています。



三作品に共通するのは、限られた時間と空間、ほぼ固定されたカメラ、そしてその前を激しく動く人物たちだ。しかし、主人公たちには大きな変化がある。



ラモン 3作品の核心にあるのは、人生が停滞し、固まり、身動きの取れなくなった女性たちの心理を描くことです。彼女たちは危機のただなかにいて、前へ進む力があるのは他者の人生だけのように見える。しかし『煙突の中の雀』では初めて、主人公カレンが自ら動き出します。



完結編では、映画そのものの表情も激しくなる。ラモンが影響を挙げるのは、イングマール・ベルイマン、ブライアン・デ・パルマの『キャリー』、そしてデヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』だ。



――本作には、どのような映画からの影響がありますか。



ラモン 早くからイングマール・ベルイマンの映画に魅了されていました。とりわけ、心理的なプロセスと身体のイメージを絡み合わせる方法に惹かれました。彼の作品では、内面世界や心理状態が身体の上に描き出され、それによって目に見えないものが目に見えるものへ変換されます。ジャンル映画からも影響を受けています。たとえば、カレンの怒りが呼び起こす血まみれの光景は、ホラー映画『キャリー』から抜け出したかのようです。もう一つの影響は『マルホランド・ドライブ』です。デヴィッド・リンチが一つの宇宙を構築し、それを驚くほどの精密さで再び解体していく方法には息をのみます。『マルホランド・ドライブ』は、おそらく私の人生でもっとも決定的な映画体験の一つです。



第1作では日常の表面下に潜んでいた感情が、第2作では人から人へと伝播し、第3作ではついに現実そのものを揺るがすほどに噴き出す。その変化は、猫、蜘蛛、雀という動物の推移にも重ねられている。



ラモン 野性を捨てざるを得なかった飼い猫から、望む場所に自由に巣を張る蜘蛛へ、そして地面を跳ねるだけでなく、飛翔の軌道に沿って空を探検する雀へ。それでも3作品の中心にあるのは、共同体、主として家族のなかで生きる人々と、異なる、充実した、より自由な人生を求める彼らの欲望です。



家族の一日から始まり、友人との別れを経て、ふたたび家族へ戻る。小さな部屋のなかで交わされる視線、言葉、音、身体。そのひとつひとつを見つめているうちに、そこから人間関係の巨大な宇宙が立ち上がってくる。チュルヒャー兄弟の「動物三部作」は、その十数年にわたる変化そのものを、三本の映画として見ることのできる作品群なのだ。





あわせて公開となったのは、『煙突の中の雀』本編から約3分間を抜粋したクリップ映像。夫マルクス（アンドレアス・デーラー）の誕生日を祝うため、妹ユーレ（ブリッタ・ハンメルシュタイン）が夫と子供たちを連れてカレン（マレン・エッガート）の家を訪れる。家に入る前、子供たちは雀の気配に気づくのだが、やがて会話の中には、亡き母の形見や、姉妹が幼いころに暮らした家の記憶が自然に入り込み。何気ない会話の裏側に、過去の時間と現在の感情が重なっていく。大きな出来事が起こる前の、ごく日常的な時間の中から、家族の関係と、この家に染みついた記憶が少しずつ浮かび上がる場面だ。ほぼ固定されたカメラの前で人物たちが行き交い、言葉、物音、視線、動物の気配が複雑に重なっていき、チュルヒャー作品ならではの演出を、ひと足先に味わえる仕上がりとなっている。

さらに、ラモン・チュルヒャー監督から日本の観客へ向けたメッセージ動画も公開となった。動画でラモンは、日本映画から大きな影響を受けてきたことに触れ、具体的に小津安二郎、大島渚、小林政広、諏訪敦彦の名前を挙げている。日本の映画文化への深い関心を語る監督自身の言葉とともに、「動物三部作」が日本で劇場公開されることへの喜びを伝える内容となっている。

ストレンジ・リトル・キャット

カリン（アンヨルカ・シュトレッヒェル）は、両親と幼い妹クララ（ミア・カサロ）が暮らすベルリンのアパートを訪れる。その晩には親戚たちも集まり、皆で夕食をとる予定だ。洗濯機の修理を待ち、台所のテーブルを囲み、オレンジの皮を使って実験をする。肺について語り、わざと引きちぎられたボタンを縫い直す。猫と犬が部屋を歩き、人々は出入りを繰り返す。一見すると、何も特別なことは起こらない。しかし、小さな行為が次の行為を呼び、一つの言葉が別の言葉へと連なっていくうちに、ありふれた家族の一日は、奇妙で精密な連鎖反応へと変わっていく。

監督・脚本・編集・サウンドデザイン：ラモン・チュルヒャー

撮影・カラーグレーディング：アレクサンダー・ハスケル

美術：マティアス・ヴェルナー、ザビーネ・カッセバウム

衣装：ドロテ・バッハ

製作：シルヴァン・チュルヒャー、ヨハンナ・ベルゲル

出演：イェニー・シリー、アンヨルカ・シュトレッヒェル、ミア・カサロ、ルク・プファフ、マティアス・ディットマー、アルミン・マレフスキ

© Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 2013

ガール・アンド・スパイダー

リザ（リリアーネ・アムアト）は、長年マーラ（ヘンリエッテ・コンフリウス）らと暮らしてきたシェアハウスを出て、初めて自分だけのアパートへ引っ越そうとしている。新しい生活を楽しみにするリザとは対照的に、残されるマーラの心は激しく揺れていた。段ボール箱が運ばれ、壁が塗られ、家具が組み立てられる。リザの母アストリッド（ウルシナ・ラルディ）、引っ越し作業員のユレク（アンドレ・M・ヘニッケ）とヤン（フルリン・ギガー）、新しい隣人カレン（ザビーネ・ティモテオ）らが二つの部屋を行き交うなか、人々の切望、嫉妬、密かな欲望が浮かび上がっていく。リザの送別パーティーを経て、引っ越しはいよいよ佳境へ。変化のただ中で、つながりを求めるマーラの欲望は強まり、部屋そのものが、切望に震える一つの身体へと変わっていく。

監督・脚本：ラモン＆シルヴァン・チュルヒャー

編集：ラモン・チュルヒャー、カタリーナ・ベンド

撮影：アレクサンダー・ハスケル

美術：ザビーナ・ヴィンクラー、モーティマー・チェン

衣装：アンヌ＝ソフィー・レミ

音楽：フィリップ・モル

製作：アリーヌ・シュミット、アドリアン・ブレーザー

出演：ヘンリエッテ・コンフリウス、リリアーネ・アムアト、ウルシナ・ラルディ、フルリン・ギガー、アンドレ・M・ヘニッケ、ザビーネ・ティモテオ

© 2021 Beauvoir Films / Zürcher Film / SRF

煙突の中の雀

カレン（マレン・エッゲルト）は夫（アンドレアス・デーラー）と子供たちとともに、森のほとりに建つ、彼女が幼少期を過ごした家で暮らしている。夫の誕生日を祝うため、カレンの妹ユーレ（ブリッタ・ハンメルシュタイン）が一家でやってくる。自由奔放なユーレは、亡き母を思い起こさせるこの家を幼いころから嫌っていた。カレンの娘ヨハンナ（レア・ゾーイ・フォス）や息子レオン（イルヤ・ブルトマン）も母に立ち向かい、家族のなかにカレンを引きずり下ろそうとする力が生まれていく。さらに、森のはずれに暮らす謎めいた女性リフ（ルイーゼ・ハイヤー）が現れる。人々の気配で家が満たされ、煙突に迷い込んだ雀が出口を探すなか、カレンの緊張は頂点へ向かう。

監督・脚本・編集：ラモン・チュルヒャー

製作：シルヴァン・チュルヒャー

撮影：アレクサンダー・ハスケル

美術：ペーター・シェルツ

衣装：リンダ・ハーパー

音楽：バルツ・バッハマン

サウンドデザイン：ペーター・フォン・ジーベンタール、ラモン・チュルヒャー

出演：マレン・エッゲルト、ブリッタ・ハンメルシュタイン、ルイーゼ・ハイヤー、アンドレアス・デーラー、ミリアン・ツェルツァヴィ、レア・ゾーイ・フォス

© 2024 Zürcher Film / SRF / SRG SSR