家族の記憶を巡る『Blue Heron/ブルーヘロン』のアザービジュアル2種と本編映像が公開

世界各地の映画祭で上映され高い評価を得ているカナダ・ハンガリー合作映画『Blue Heron/ブルーヘロン』（2026年10月23日公開 提供：キングレコード 配給：プンクテ）のアザービジュアル2種と本編映像が公開となっている。さらに、入場者プレゼントと、10月24日に団塚唯我監督によるトークショー付き上映が決定した。

『Blue Heron/ブルーヘロン』は、1990年代後半の夏、カナダ・バンクーバー島を舞台に、8歳の少女サーシャ（エイリュル・ギュヴェン）の視点で家族と過ごしたかけがえのない日々を描いた作品。家族は一番上の兄ジェレミー（エディク・ベドーズ）に関わる問題を抱え、困難な選択を迫られていた。「あのとき、兄は何を思っていたのだろう？」20年後、映画監督となったサーシャ（エイミー・ジマー）は、幼い頃には見えなかった家族の姿を見つめ直す中で気づく。どれほど記憶をたぐり寄せても、人の心を完全に知ることはできない。それでもなお、大切な人を理解したいと願い、記憶を語り継いでいく──。理解できない他者を見つめ続けることの尊さを描く、静かな感動に満ちた、心を揺さぶる作品となった。

監督はハンガリー系カナダ人の新鋭ソフィー・ロムヴァリ。本作が長編デビュー作だが、ロムヴァリが短編作品で約10年間取り組み続けてきた「家族の記憶」「喪失」「写真や映像による記憶の再生」というテーマの集大成であり、半自伝的な作品である。ロムヴァリは、本作では自身の家族との実体験をもとに、幼少期の記憶をフィクションとして再構築した。

プライベートな経験に即しながら、誰もが抱える「理解したいのに理解しきれない大切な人」の存在をめぐる物語へと展開した本作は、昨年のトロント国際映画祭最優秀カナダ映画新人賞受賞など、世界各地の映画祭を席巻。2026年に北米で劇場公開されるや、映画評論サイトRotten Tomatoesで批評家支持率98％を記録し、レビュー収集サイトMetacritcの2026年上半期第1位、Variety誌の上半期ベスト映画10選に選出されるなど高い評価を得ている。世界規模の映画レビューサイトLetterboxdでも、観客の投稿をベースにした「2026年上半期もっとも高い評価を得た作品」ランキングで6位に選ばれるなど、観客からも深く愛される作品となっている。

この度、主人公の少女と年の離れた兄の姿による印象的な場面を切り取ったアザービジュアルが公開となった。アザービジュアルは、それぞれに鮮やかな色彩が目を引く2種類。ひとつは、サーシャの年の離れた兄で物語における中心的な存在ともいえるジェレミーが、まっすぐこちらを見つめる姿を大きく捉えている。もうひとつは、家族が住む家の玄関の前で眠ってしまったジェレミーを不思議そうにのぞき込むサーシャの姿だ。ビジュアルにはそれぞれ手書きの地図が描かれており、劇中ジェレミーが描いたものとして登場する。これは、本作を半自伝的作品として作り上げた監督自身の兄がかつて実際に描いた地図だという。

このアザービジュアルは、10月23日から一部の上映劇場でいずれか1種類がポストカードとして来場者プレゼントとして配布される。ジェレミーの内なる世界が詰まったこの地図が意味するものを、ぜひ映画館で確かめていただきたい。入場者プレゼントは、公開初日より、来場者一名につき一枚進呈。デザインは選べない。数量限定で、なくなり次第終了となる。

あわせて、夏のふたつの対照的な瞬間を捉えた本編映像が公開となっている。映像が捉えるのは、この場所で新しい友達もできたサーシャが、近所の子供たちと庭で水遊びをしているかけがえのない夏の瞬間だ。子供たちが元気いっぱい遊び回るのに充分な広さを持つ庭に響く笑い声。そんな様子を、サーシャの父親も楽しそうに少し離れたところからビデオカメラで撮影し、母親は家の中から見守っている。ところが、何かに気付いた父親はサーシャにカメラを渡しそちらへ向かう。ジェレミーが外である問題を起こし、補導されてしまったのだ。それは、サーシャたち家族の未来を大きく決定づけようとする出来事でもあった――。

さらに、映画の公開を記念して、10月24日に、本作を「完璧な映画」と高く評価する映画監督の団塚唯我によるトークショー付き上映が決定した。長編デビュー作となった『見はらし世代』（2025）が第78回カンヌ国際映画祭の監督週間に日本人最年少で選出され、高い評価を受けた。本作と同じく家族にとっての忘れられない瞬間を描き出した団塚が、本作をどのように語るのか楽しみなイベントとなる。実施劇場は、unkamuraル・シネマ 渋谷宮下で、実施回は、15：30の回上映終了後。当日は、団塚唯我のほか、司会進行役として、ライターの小川知子が登壇予定。チケット販売は、インターネットではオンラインチケットシステム「MY Bunkamura」にて10月22日の0：00（21日の24：00）から開始となる。