映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』が好スタート - 動員7.8万人、興収1.3億円を突破

映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（大ヒット公開中 配給：東和ピクチャーズ・東宝）が、全国862館で公開を迎え、公開から3日間で興行収入134,019,900円、動員78,676人を記録、公開初週の洋画新作No.1となる好スタートを切った。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。その「ストリートファイター」が、ハリウッド実写映画化される運びとなった。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの日本製コンテンツの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、ゲームタイトルを生み出したカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

本作は、10月16日に全国862館で封切りとなり、公開から3日間で興行収入134,019,900円、動員78,676人を記録、公開初週の洋画新作No.1となる好スタートを切った。

公開前に開催されたジャパンプレミアでひと足先に本作を鑑賞したファンからは、「こういうのが見たかった！」「ファイトシーンがかっこいい！」「技の再現度高すぎて、原作へのリスペクトを感じる」など、熱い感想が続々と寄せられている。原作ゲームでおなじみの必殺技がスクリーン上で迫力満点に再現されているのはもちろん、キャラクターそれぞれの個性や戦闘スタイルまで実写ならではの肉体アクションと最新鋭のVFXで表現。長年シリーズを愛してきたゲームファンも納得の再現度が、称賛を集めている。

さらに、ゲームを知らない人でも楽しめる要素として注目を集めているのが、リュウとケンの熱い絆や、ハリウッドならではのハイレベルなアクション。原作の世界観を大切にしながら、実写映画ならではの迫力と臨場感で描かれるドラマやバトルが、シリーズファンのみならず、今作で初めて「ストリートファイター」に触れる観客からも反響を呼んでいる。

さらに全米でも3,575館で公開され、オープニング興収3,100万ドル（$31,000,000）を記録し、No.1オープニング興収を達成した。