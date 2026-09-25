ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』の劇場公開記念に、『マイティ・ソー』『アントマン』『ブラックパンサー』3作品のブルーレイ、DVDを豪華ボックスセットにした『マイティ・ソー：4ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』、『アントマン：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』、『ブラックパンサー：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』を、 2026年11月25日に発売する。

『マイティ・ソー：4ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』

『アントマン：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』

『ブラックパンサー：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

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『マイティ・ソー：4ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD）』は、『マイティ・ソー ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）と、『マイティ・ソー/ダーク・ワールド ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）、『マイティ・ソー バトルロイヤル ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）、『ソー：ラブ＆サンダー ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）をボックスセットにしたもの。ボーナスコンテンツは、既発売のタイトルと同様。価格は15,400円。

『アントマン：3ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』は、『アントマン ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）と、『アントマン＆ワスプ ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）、『アントマン＆ワスプ：クアントマニア ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）をボックスセットにしたもの。ボーナスコンテンツは、こちらも既発売のタイトルと同様。価格は12,210円。

『ブラックパンサー：2ムービー・コレクション（ブルーレイ＋DVD』は、『ブラックパンサー ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）と『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー ブルーレイ＋DVDセット』（2枚組）をボックスセットにしたもの。ボーナスコンテンツは、こちらも既発売のタイトルと同様となっている。価格は8,360円。