ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、ティモシー・シャラメ主演のSFスペクタクル『デューン 砂の惑星 PART3』（2026年12月18日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のIMAX/Dolby Cinema/4DX/MX4D上映が決定し、フォーマット別のビジュアルが公開となった。

IMAX

Dolby Cinema

4DX

『デューン 砂の惑星 PART3』は、宇宙で最も貴重な資源"スパイス"が唯一採れる砂の惑星＜デューン＞を舞台としたシリーズ第3弾。主人公は、宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）。すべてを奪われた彼が、逃げ込んだ砂漠で"砂の民"と出会うまでが描かれた『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）。その後、運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、"砂漠の戦士"となったポールが家族を奪った相手への復讐に立ち上がり、戦いの果てに勝利を掴むまでが描かれた『デューン 砂の惑星PART2』（2024）。そして、この度公開となった『デューン 砂の惑星PART3』の映像では、復讐を果たし、戦いを終わらせたはずのポールが、新たな宇宙の皇帝へ上り詰めた姿が映し出される。「約束したじゃない。戦いを終わらせるって」「君に何がわかる」というチャニとポールの会話からも分かる通り、皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願うがゆえに、絶えること無い戦争に身を絡めとられていく。そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種も生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム……新予告に映し出されるすべてのシーンから、圧倒的な映像体験が待っていることは間違いない。果たして、壮大な物語の果てに待ち受ける、ポールやチャニ、そして宇宙が迎える運命とは？

SFの歴史はこの作品"以前"と"以後"に分かれるとも言われる革命作『デューン 砂の惑星』。『スター・ウォーズ』（1977）や『風の谷のナウシカ』（1984）など世界中の数々のSF作品に影響を与えたとされ、唯一無二で壮大な世界観から長らく"映像化困難"と言われてきたが、進化した映像技術が原作に追いつき、『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）と『デューン 砂の惑星PART2』（2024）は全世界で大ヒット、2作品でアカデミー賞を8部門受賞。スティーヴン・スピルバーグが「今まで観た中で最も見事なSF映画のひとつ」、『オデュッセイア』が日本でも大ヒット中のクリストファー・ノーランが「驚異的。まさに大スクリーンのために作られている」と、"映画館で体感すべき傑作シリーズ"と絶賛。そしてその映画史に残るシリーズの、最新作にして完結作『デューン 砂の惑星PART3』が12月18日より日米同時公開となる。この度、IMAX及びプレミアムラージフォーマット（Dolby Cinema、4DX、MX4D）での上映が決定した。監督を務めるドゥニ・ヴィルヌーヴが「この映画は可能な限り巨大なスクリーンで観てもらうために作られています」と語る、映画史に残る伝説の完結を、劇場の大スクリーンで目撃していただきたい。

物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源が唯一採れる砂の惑星デューン。資源を巡る争いと策略により家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）の成長と、宇宙の覇権を巡る壮大な戦いが繰り広げられる究極のSFスペクタクルだ。絶望の中で出会った女性チャニ（ゼンデイヤ）らとともに宿敵への復讐を果たし、英雄となったポール。だが本作で彼を待つのは、終わらない戦いだ。ただ平和のみを望むポールの存在自体が、宇宙規模での新たな争いを生む。果たしてポールが望む、宇宙に平和をもたらす英雄となるのか、それとも破滅をもたらす破壊者となってしまうのか？ 彼の愛すべき者たちをも巻き込んだ最後の戦いが幕を開ける。ラージフォーマット上映を告げるビジュアルの中でも、究極の映像美と没入感を感じさせるシーンが切り出されており、まるで砂の惑星に"居る"かのような迫力だ。

さらに、ビジュアルに描かれるポールらの姿からは、不穏な"英雄の代償"の予感も漂う。Dolby Cinema版のビジュアルには、まるで"独裁者"にも見える威圧感ある王座に鎮座するポール。IMAX版のビジュアルには、デューンに巣食う巨大生物サンドワームを従えているようにも襲われているようにも見えるポールの姿。そして4DX版のビジュアルには、襲い来るサンドワームと対峙するチャニ……。広大な砂漠や宇宙を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム……ポールが紡いできた物語のすべてが終わる＜完結作＞に相応しい、極上の映像体験が劇場で待っている。果たしてポールは、定められた破滅の運命に抗い愛する者たちを守ることが出来るのか。そして、壮大な物語の果てに待ち受ける、ポールやチャニ、そして宇宙が迎える、すべての想像を裏切る結末とは？

キャストには、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤに加え、ジェイソン・モモア、フローレンス・ピュー、ロバート・パティンソン、アニャ・テイラー＝ジョイ、レベッカ・ファーガソン、ハビエル・バルデムらが集結。「PART1」は第94回アカデミー賞で最多6部門を受賞、「PART2」も第97回アカデミー賞で2部門受賞を果たし、本作でのアカデミー賞受賞も最有力と目されている。映画史に「確実に名を刻む」、目も心も奪う圧倒的映像と物語はスクリーンで体験すべき2026年を締めくくる1本となるのは間違いない。

また、10月30日より、各種ムビチケ前売券の発売が決定した。劇場限定特典としては、日本限定、数量限定のオリジナルクリアファイルが付いてくる。詳細は公式サイトをチェックいただきたい。

特典のオリジナルクリアファイル

【ムビチケ前売券（カード）】

●劇場販売

価格：1,500円

販売開始日時：10月30日（劇場オープン時より）

特典：オリジナルクリアファイル

購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、特典を1つプレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止

※まれに傷や汚れがあるが、返品や交換は対応しない





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売期間：10月30日10：00～12月17日23：59

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売期間：10月30日10：00～12月17日23：59

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格：1,500円

販売期間：10月30日10：00～12月17日23：59

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





【ムビチケ前売券（コンビニ）】

価格：1,500円

販売期間：10月30日10：00～12月17日23：59

※全国のコンビニエンスストアで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない