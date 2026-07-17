グレン・パウエル主演、北米配給A24のクライム・サスペンス"How to Make a Killing（原題）"の邦題が『大富豪になるための正しい殺し方』（配給：KADOKAWA）に決定し、2026年11月13日に全国公開される。この度、特報映像と場面写真が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、特報映像と場面写真が公開。「レッドフェロー家の遺産はどうなった？」の問いかけから始まる特報映像では、一族に捨てられたベケットが280億ドルの遺産を相続するための、7人の「邪魔者」の存在が明かされる。そして、「僕が相続するさ」と自信満々に答えるベケットが、次々と親族を狙っていく様子が描かれる。殺される大富豪の煌びやかな生活と荘厳な葬儀のコントラスト、一族殺しに暗躍するベケットとヒロイン・ジュリアの不敵な表情が印象的で、緊迫感とブラックなユーモアが交錯する仕上がっている。場面写真では、シックなスーツを纏ったベケットがショットガンを手に鋭い眼光を向ける瞬間が捉えられており、これから始まるスリリングな暗殺計画の幕開けを予感させる。