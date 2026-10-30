ワーナー ブラザース ジャパンは、J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のデジタル販売とレンタルを開始した。これを記念して、お笑いコンビ・ジェラードンとのスペシャルコラボコントが公開となった。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

この度、本作のデジタル販売とレンタル開始を記念して、2026年コント日本一決定戦で見事優勝を果たしたお笑いコンビ・ジェラードンとのスペシャルコラボコントが公開となった。

タイトルは「恐竜出現!? 絶体絶命のピンチなのに、むしろ楽しんでいるお姉ちゃんと、それを見てキレまくる弟」。家でくつろいでいたところ、弟（アタック西本）が外に突然恐竜が現れたことに気づきテンパるのに対し、姉（かみちぃ）は「何?! フェスかと思った！」と呑気な様子。映画にも登場する設定を元に、ジェラードンらしいドタバタな掛け合いが思わずクスっとくる、そして映画にも負けないインパクト大のコントに仕上がっている。

さらに、9分を超える本編映像も公開となった。閑静な住宅街・オークストリートに住む主人公・デニース・プラット（アン・ハサウェイ）は、仲の良いハドルストン夫人（アン・ジー・バード）の家に招かれ、庭に生えた奇妙な植物を見せられる。そしてその日の夜、 息子のブライアン（クリスチャン・コンヴェリー）は激しい風とともに謎の光を目撃する。翌朝、プラット一家と不仲の隣人メル（ P・J・バーン）が、庭に捨てられた巨大な糞は子供たちの仕業だと苦情を伝えに現れ――。次々と現れる「異変」は何を意味するのか……？ 思わず続きが気になってしまう映像となっている。

配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、U-NEXTで、デジタル販売では以下の映像特典を視聴できる（計37分）。

●メイキング

●オークストリートの恐⻯たち

●スピノサウルスの攻撃

