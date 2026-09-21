家族の記憶を巡る『Blue Heron/ブルーヘロン』の予告編と新場面写真8点が公開

世界各地の映画祭で上映され高い評価を得ているカナダ・ハンガリー合作映画『Blue Heron/ブルーヘロン』（2026年10月23日公開 提供：キングレコード 配給：プンクテ）の予告編と新場面写真8点が公開となっている。

『Blue Heron/ブルーヘロン』は、1990年代後半の夏、カナダ・バンクーバー島を舞台に、8歳の少女サーシャ（エイリュル・ギュヴェン）の視点で家族と過ごしたかけがえのない日々を描いた作品。家族は一番上の兄ジェレミー（エディク・ベドーズ）に関わる問題を抱え、困難な選択を迫られていた。「あのとき、兄は何を思っていたのだろう？」20年後、映画監督となったサーシャ（エイミー・ジマー）は、幼い頃には見えなかった家族の姿を見つめ直す中で気づく。どれほど記憶をたぐり寄せても、人の心を完全に知ることはできない。それでもなお、大切な人を理解したいと願い、記憶を語り継いでいく──。理解できない他者を見つめ続けることの尊さを描く、静かな感動に満ちた、心を揺さぶる作品となった。

監督はハンガリー系カナダ人の新鋭ソフィー・ロムヴァリ。本作が長編デビュー作だが、ロムヴァリが短編作品で約10年間取り組み続けてきた「家族の記憶」「喪失」「写真や映像による記憶の再生」というテーマの集大成であり、半自伝的な作品である。ロムヴァリは、本作では自身の家族との実体験をもとに、幼少期の記憶をフィクションとして再構築した。

プライベートな経験に即しながら、誰もが抱える「理解したいのに理解しきれない大切な人」の存在をめぐる物語へと展開した本作は、昨年のトロント国際映画祭最優秀カナダ映画新人賞受賞など、世界各地の映画祭を席巻。2026年に北米で劇場公開されるや、映画評論サイトRotten Tomatoesで批評家支持率98％を記録し、レビュー収集サイトMetacritcの2026年上半期第1位、Variety誌の上半期ベスト映画10選に選出されるなど高い評価を得ている。世界規模の映画レビューサイトLetterboxdでも、観客の投稿をベースにした「2026年上半期もっとも高い評価を得た作品」ランキングで6位に選ばれるなど、観客からも深く愛される作品となっている。

この度、予告編と新場面写真8点が公開となった。予告編の冒頭で捉えるのは、1990年代後半の夏、豊かな自然に囲まれたバンクーバー島の家に引っ越してきたサーシャたち家族の姿だ。サーシャがこの場所でのびのびと過ごす夏の美しい光景を映し出していく。一方、年の離れた兄ジェレミーによる数々の「問題行動」という困難を抱えており、両親はそれを受け止めようと懸命だったがそれも限界に近づいていた。しかし、サーシャが両親の苦悩を理解できるにはまだ幼過ぎたのだ。そして、ほとんど言葉を交わすことのない兄のことも……。作中では、20年後に映画監督になったサーシャが幼い頃の自分には見えていなかった家族の姿を見つめ直す旅も描き出しており、この映像の冒頭のナレーションは、大人になった彼女によるものだ。バンクーバー島の豊かな自然が見せる表情の数々や、この家での日々や出来事を鮮烈に切り取り、言葉にならない痛みや静かな感動を予感させる映像に仕上がった。

あわせて公開となった新場面写真は、玄関の前で眠り始めてしまったジェレミーや、家族にとって重要な一日を迎えたサーシャの両親、サーシャと母親が食事の準備をする様子、ジェレミーをなんとか受け止めようと母親がおでこを合わせる場面など、この家族の記録ともいえる様々な瞬間を切り取った。

脚本も自ら執筆したロムヴァリ監督は、自身の実体験を基にした本作について「自分の物語だとしても、自分のためだけに作るわけではありません。それを超えて多くの方に共感してもらえる物語にしたいと思いました。私自身、自分に重ねられる物語が好きなので、監督としてもそれを目指しました」と語る。本作は"記録する"ことについての映画でもある。これについては、「『ブルーヘロン』は、思い出そうとする試みであると同時に、本当の意味では思い出すことはできないという事実を受け⼊れる物語でもあります。記憶を再現することはできても、それは薄れゆくもので、掴みどころがない。映画を作っていく中で気づいたのは、重要なのは正確さではないということでした」と振り返っている。