ジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』のリリックビデオと場面写真が公開

はじまりのうた』（2013）『シング・ストリート 未来へのうた』（2016）など、音楽を題材とした作品を身上とするジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』（2026年12月25日公開 配給；キノフィルムズ）のリード曲『書けないよ（君なしで）』のスペシャルリリックビデオと場面写真、ムビチケ情報が公開となった。

『きみに贈る最強のうた』は『ONCE ダブリンの街角で』（2007）でアカデミー賞歌曲賞を受賞し、『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など数々の名作音楽映画を手掛けてきたジョン・カーニー監督による、『シング・ストリート 未来へのうた』以来10年ぶりの劇場公開最新作。ひとつの楽曲をきっかけに人生が大きく動き出すふたりのミュージシャンの物語を、軽やかなユーモアと心を揺さぶるオリジナル楽曲の数々とともに描く。

主人公リックを演じるのは『アントマン』シリーズ（2015〜）のポール・ラッド、世界的ヒットを飛ばす元ボーイズバンドスターのダニー役にはジョナス・ブラザーズのニック・ジョナス。世代もキャリアも異なるふたりの掛け合いと、彼らの歌声で彩られるオリジナル楽曲の数々が、物語を鮮やかに奏でる。夢や成功、家族との関係に向き合いながら、本当に失いたくないものは何かに、そっと気づかせてくれる感動の音楽ドラマだ。

この度、本作を象徴するリード曲『書けないよ（君なしで）』＜原曲：How To Write A Song (Without You)＞のスペシャルリリックビデオが公開となった。本楽曲は、ある人への想いを綴ったパワーバラード。映像にはライブパフォーマンスシーンをはじめ、本編を彩る名シーンの数々を使用。歌詞に込められたまっすぐな気持ちと物語が重なり合い、作品の温かな余韻を残す。「君なしで書けないよ」「僕が書く歌は君のことばかり」というサビのリリックには、主人公リックが下した人生最良の決断が込められている。心を揺さぶるメロディに乗せて響くニック・ジョナスの情感豊かな歌声と、ポール・ラッド演じるリックが夢や成功、家族との間で揺れ動く姿が重なり合い、人生を変える「一曲」が生まれる瞬間を鮮やかに映し出す。ライブシーンならではの高揚感と、誰かを想う愛おしさが溶け合い、ジョン・カーニー監督作品らしい音楽の魔法を体感できる映像だ。

あわせて、場面写真も公開となった。笑顔や戸惑い、決意に満ちたまなざしなど、豊かな感情を捉えた印象的なカットの数々は、登場人物たちの関係性や物語の行方への期待を高める。

さらに、本日よりムビチケ前売り（オンライン）の販売も始まった。購入者には、もれなくスマホ壁紙をプレゼント。ポール・ラッドバージョンと、ニック・ジョナスバージョンの2種類での展開となっている。価格は1,600円。