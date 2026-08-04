98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出されたツォウ・シーチン監督の『左利きの少女』（2026年8月14日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）で監督を務めるツォウ・シーチン、製作のショーン・ベイカー、主要キャストのインタビュー映像とオフショット写真1点が公開となった。

『左利きの少女』は、台湾出身のツォウ・ シーチンの単独監督デビュー作。第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、ショートリスト入りを果たしたほか、第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、各国で広く支持を集めてきた。

ツォウ・ シーチンは、本作で制作と編集を務めているショーン・ベイカーとの協業でも知られている。ツォウ監督は、大学生時代にショーン・ベイカーと出会い、『テイクアウト』（2004）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（2015）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 （2017）、『レッド・ロケット』（2021）などで彼を支えてきた。

ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージン（ニーナ・イエ）が祖父から「左づかいは悪魔」と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督自身も「元」左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基にしている。撮影には『タンジェリン』同様、全編でiPhoneを使用。

この度、インタビュー映像とオフショット写真1点が公開となった。たインタビュー映像は、印象的な本編映像に合わせて、ツォウ・シーチン監督と共同脚本・編集・製作を務めたショーン・ベイカー、そして俳優たちが現場での撮影秘話や舞台裏を語るインタビュー形式で展開される。

まずはツォウ・シーチン監督が本作を手掛けるにあたっての出発点について語る。高校生の頃に祖父から教えられた「左手は悪魔の手だ」という言葉を、20年もの間胸にとどめ、その実体験を本作の核に据えたという。祖父からの言葉が多感な年齢だった監督の心に大きなインパクトを与えたのかを、幼い少女の目線で描きたかったのだと。それゆえにイージン役の選定は、監督の最もこだわった要素のひとつだったと語る。「ニーナは理想どおりの見た目でした。あの表情や小さくて愛らしい顔立ち、見ているだけで心が溶けるような魅力があります」 そして、なによりニーナ・イエの無垢な雰囲気を絶賛。彼女と会った瞬間にイージンはニーナ・イエに決めたという。

そのニーナ・イエ本人も劇中の印象となんら変わらない愛くるしい姿でインタビューに登場。監督から演技にアイデアを加えようという提案があったことを元気よく語る。ヘルメットを被る際に取り入れたかわいらしい仕草を、本編映像とともにそのシーンを紹介。インタビューでのニーナの陽気な口調から、本作の和気藹々とした撮影風景が鮮明に目に浮かぶ。

姉・イーアン役を演じたマー・シーユエンは、役柄の雰囲気とは別人と思わせるほど温厚な表情でインタビューに登場。ニーナ・イエの演技を絶賛すると同時に、「本当の妹のような存在」とクランクアウトを名残惜しむように語っている。

母・シューフェン役を演じたジャネル・ツァイは、愛情表現の乏しい母親を演じるにあたっての役作りについて語る。愛情表現を面に出さないけれど、家族を守る責任感は人一倍強い女性（母親）を演じたと振り返る。差し込まれる本編映像を背景に語るジャネル・ツァイの言葉には、役者として作品にかける情熱がひしひしと伝わってくる。

そして、ショーン・ベイカーは、台湾という街に恋をした話から、全編iPhoneでの撮影にこだわった経緯を語る。賑やかな夜市の中を、身軽にそして人目を避けて子供目線で撮影できるメリットを強調する。本作を成功に導けたのは、この撮影方法をチョイスしたツォウ・シーチン監督とショーン・ベイカーの最強タッグだからこそだと気付かせてくれる。

あわせて公開となったオフショット写真には、ラストシーンに登場する街並みを背景に、ジャネル・ツァイ、ニーナ・イエ、マー・シーユエン、夜市の雑貨店主・ジョニー役を演じたホアン・ドンフイの４人の姿が。撮影の合間にそれぞれがヘルメットを被ってお茶目なポージングで決めている貴重なカットで、共演者の親密ぶりが窺える。