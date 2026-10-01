セックス・ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』（2026年10月2日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像とオピニオンコメントが公開とオピニオンコメントが公開となった。

『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』は、ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画。セックス・ピストルズの物語には、仕掛け人のマルコム・マクラレンと、後に世界的デザイナーとなるヴィヴィアン・ウエストウッドによる「台本」が存在したという。本作は、その「台本」から消された男、初代ベーシスト、グレン・マトロックが、全てを語りつくした、衝撃のアナザーストーリー。当時のライブ映像や関係者インタビュー、さらにマトロック自身の貴重なライブパフォーマンスも収録している。

この度、本編映像が公開となった。映像では、セックス・ピストルズの代表曲『アナーキー・イン・ザ・U.K.』のレコーディング時に起きた「まさかの遭遇」について語られる。当時、経験の浅いプロデューサーの采配によってレコーディングは行き詰まりを見せていた。状況を打開すべく、ポール・クックが代役として提案したのが、セックス・ピストルズのライブを観たことのあるプロデューサー、クリス・トーマスである。話はすぐにまとまり、バンドはウェセックス・スタジオへ向かうことになった。しかしスタジオに入ると、そこではクイーンのフレディ・マーキュリーがシャウトの真っ最中だった。思いがけない衝撃的な遭遇となったものの、クイーンは快くスタジオの使用を譲ってくれた。その後のレコーディングは驚くほど順調に進み、わずか2テイクで完成に至る。さらに、あの印象的な曲の終わり方は、録音中にテープが切れるという偶然から生まれたものだったという事実も明かされる。数日後、再びスタジオを訪れたグレンは、しゃがみ込みながらセックス・ピストルズの曲をこっそり聴いているフレディの姿を目にする。「クイーンとは縁があったんだ」と語るグレン。しかし、その「縁」は、のちに誰も予想し得なかった大事件へとつながっていくことになる――。

あわせて、俳優・映画監督の田口トモロヲ、Hi-STANDARDの難波章浩ら、各界著名人のオピニオンコメントが公式サイトにて掲出されている。

さらに、公開初日の10月2日には、劇場ビル火災で中止になってしまったアンドレ・レリス監督×仲野茂（元アナーキー）登壇の舞台挨拶付き先行上映会が初日舞台挨拶としてアップリンク吉祥寺にて行われることが決定した。詳細はアップリンク公式サイトからチェックできる。