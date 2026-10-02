『ストリートファイター/ザ・ムービー』のラージフォーマット上映が決定

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のIMAX/MX4D/4DX/SCREENX/ULTRA 4DX/Dolby Cinemaでの上映が決定し、プレミアムラージフォーマットポスター4種が公開となった。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

この度、IMAX/MX4D/4DX/SCREENX/ULTRA 4DX/Dolby Cinemaでの上映が決定し、プレミアムラージフォーマットポスター4種が公開となった。4種のポスタービジュアルはそれぞれのフォーマットならではの迫力とともに、ファイターたちの個性や作品の世界観を存分に感じられる仕上がりに。IMAX版では、力強い表情のリュウが必殺技・波動拳を構える姿を捉え、スクリーンいっぱいに迫りくるような迫力の一枚に。Dolby Cinema版では、ケンが自身の胴着と同じ赤を背景に佇み、これから始まる激しい闘いを予感させるビジュアルとなっている。さらに、4DX版には、作中でケンが破壊する車の上に立つ姿が描かれ、映画ならではのアクションへの期待を高める一枚に。そして、SCREENX版にはリュウ、ケン、春麗の3人が登場。敵と対峙する瞬間を切り取ったビジュアルからは、それぞれのキャラクターの個性と躍動感が伝わってくる。

さらに、公開初日の10月16日より、IMAX版の上映回限定でリュウが波動拳を構えるビジュアルを使用したIMAX入場者特典A3ポスターの配布が決定した（※既に情報公開済のキャラクターシールはIMAX版では配布されず、通常版含むその他のフォーマットでの配布となる）数量限定のため、早めに映画館に足を運んでゲットしていただきたい。なお、IMAX入場者特典A3ポスターは、一人1回の鑑賞につき、1枚のプレゼントとなり、なくなり次第終了する。まれに傷や汚れがあるが、返品・交換は一切受け付けない。プレゼントは非売品なので、転売は遠慮いただきたい。

また、10月16日の公開に先駆け、10月14日に豪華ゲスト登壇予定のジャパンプレミアの開催が予定されている。これを記念して、カプコンの「SF公式」と「スト6広報部」のX公式アカウントで、25組50名様を招待するキャンペーンを実施している。参加には、先述の「SF公式（@StreetFighterJA）」と「スト6広報部（@SF6_PR）」の両アカウントをフォローし、キャンペーンポストをリポストすることが条件となっている。締め切りは10月8日23：59まで。

なお、ムビチケを販売しているムービーウォーカーでは、ストリートファイターファン必見のバンドルチケットの販売を行なっている。「ストリートファイター6」ファンにはお馴染みのイラストレーター・観虐（かんぎゃく）が、映画の横型ティザービジュアルをベースに描き下ろした、オリジナルイラストをアクリルパネル化したアイテムと、オンラインムビチケ前売券のセット商品となる。映画のビジュアルを観虐氏らしいテイストでさらに魅力あるものに仕上げている。販売期間は、10月8日23：59まで。価格は5,000円（送料別）。パネルのサイズは横182mm×縦128mm（B6サイズ）。座席指定に必要な「ムビチケ購入番号」および「暗証番号」は、2026年10月9日にメールにて案内予定。グッズは10月上旬以降順次発送予定となっている。グッズのみでの販売はなく、オンライン券のためムビチケ前売券（カード）は入手できないので、ご留意いただきたい。通常のムビチケ前売券（オンライン券、カード券）は10月15日23：59までの販売となっている。

コンビニエンスストアのローソンでは、グッズ付きムビチケ前売券（コンビニ券）＜以下、ムビチケコンビニ券＞の販売を行なっている。ムビチケコンビニ券には、ローソン店内のLoppiで申し込める「【＠Loppiオリジナル】デスクマット」が付く。セット内容は、ムビチケコンビニ券×1枚＋「デスクマット」×1個（サイズ：約H600mm×約W300mm）で、価格は5,900円。グッズ付きムビチケコンビニ券の購入者には、「ストリートファイター6」で使用できる「ケン」の映画公開記念特別カラーが手に入るイベントコードもプレゼントされる。加えて「ストリートファイター6」のゲーム内で使用できる称号も配布される。ゲーム内で使用できる称号の詳細は、今後の続報をお待ちいただきたい。なお、本イベントコードはPlayStation 5版専用ではなく、PlayStation 5のほか、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2版「ストリートファイター6」で利用できる。イベントコード入力期間は、2026年10月16日0：00から2027年1月15日23：59まで。ただし、本特典は、後日別途入手できる場合があるとのことだ。販売は先述の通り、全国のローソン店内のLoppi端末（Lコード：99170）で、10月15日23：30までの販売（受付期間中であっても受付を終了する場合がある）。詳細は、特設サイトでチェックできる。