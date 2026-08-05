A24製作『ワンオペレーション』の場面写真4点が公開

第98回米アカデミー賞主演女優賞ノミネートなど映画祭・賞レースを席巻した話題作『ワンオペレーション』（2026年9月18日公開 配給：東京テアトル、シンカ）の場面写真4点が公開となった。

『ワンオペレーション』は、育児や家事、仕事を一人で背負う"ワンオペレーション"という現代社会の構造的問題を、スリラー、心理ドラマ、ダークコメディが融合した予測不能な物語として描く。主人公の日常とアイデンティティーが崩壊していく悪夢を、観る者に追体験させる本作の製作は、気鋭スタジオのA24。

監督・脚本を手がけたのは、本作が長編2作目となるメアリー・ブロンスタイン。心理学の修士号を持ち、国立病院で子供を対象としたプレイセラピーに携わった経験もある彼女が、重病の娘とモーテルで暮らした自身の実体験をもとに脚本を執筆。主人公の視点に徹底的に寄り添う没入型の演出と、生々しい現実感と不条理な展開が入り混じる独創的な映像表現で、鑑賞者を終わりの見えない"ワンオペ地獄"へと引き摺り込む。

プロデューサーには、『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）などを手がけたサラ・マーフィをはじめ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025）で監督・脚本を務めたジョシュ・サフディらが参加。編集には、アリ・アスター監督のすべての長編作品の編集を手掛けてきたルシアン・ジョンストンが担当している。

主人公リンダを演じるのは、ローズ・バーン。本作では、仕事、家事、育児――すべてを一人で抱え込み、少しずつ心の均衡を失っていく主人公リンダを演じ、その張り詰めた日常をリアルに体現している。極限まで追い詰められながらも、なお日常を維持しようともがく一人の女性を圧倒的な存在感で演じ切った。その演技は世界中の映画メディアから絶賛され、Varietyは「今年を代表する名演のひとつ」、Colliderは「これまでで最高の演技」、RogerEbert.comは「見事で、一切ひるまない演技」、The Guardianは「圧巻の演技」と評するなど、各国の批評家から絶大な称賛を集めた。その高い評価は、第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（主演俳優賞）、第83回ゴールデン・グローブ賞最優秀女優賞（ミュージカル／コメディ部門）の受賞、第98回米アカデミー賞主演女優賞ノミネートへと結実し、ローズ・バーンのキャリアを代表する一作となった。

メアリー・ブロンスタイン監督は、「ローズは愛されている。リンダには、最初に観客がつかまるための好感が必要で、そこから人は彼女とつながっていく」と、主人公リンダ役にローズ・バーンを起用した理由を明かす。さらに、「ローズに感謝してもしきれない。彼女は、本物の深いつながりを持った伴走者だった」と撮影を振り返り、「この映画はローズそのもの。彼女は2時間、その顔で映画を支えているの」と、その存在感を惜しみなく称えている。

今回公開となった場面写真では、そんなローズ・バーンの圧巻の演技を切り取った4点を公開。疲労と焦燥をにじませた虚ろな眼差し、患者の前で見せる穏やかな笑顔、感情を押し殺すように食べ物を頬張る姿、そして砂浜に倒れ込み空を見つめる姿。極限状態に置かれながらも日常を繕い続けるリンダの心の揺らぎを、繊細な表情で映し出した印象的なカットとなっている。