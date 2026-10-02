U-NEXTは、AMCネットワークス制作のドラマ『ヴァンパイア・レスタト』の独占配信を開始した。

アン・ライスの小説を原作に、ヴァンパイアであるルイの語りを通して、不死の生がもたらす葛藤や愛憎劇を描いてきた『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』。第3シーズンにあたる本作では、レスタトの視点から物語が紐解かれる。世界初の"不死身のロックスター"として表舞台に立つレスタトは、バンドとともに各都市を巡るツアーへ。記憶を辿るインタビューにステージの熱狂が加わり、シリーズは新たな表情を見せる。レスタト役のサム・リードをはじめ、ルイ役のジェイコブ・アンダーソンら、おなじみのキャストが出演。さらにジェニファー・イーリーらも名を連ね、新章を彩る。

U-NEXTでは、本日より第1と2話の配信が始まった。以降、毎週金曜に2話ずつ配信する（全7話で、10月23日のみ最終話だけを配信）。

さらに、『ヴァンパイア・レスタト』の世界をより深く楽しめる公式アフターショー『ヴァンパイア・レスタト アフターダーク』も、YouTubeとU-NEXTで配信。本番組では、ホストのリジー・バセットのもとに、サム・リード、ジェイコブ・アンダーソンらキャストに加え、ショーランナーのロリン・ジョーンズ、製作総指揮のマーク・ジョンソンら制作陣が登場。各エピソードを振り返りながら、物語や登場人物を掘り下げ、撮影の舞台裏について語っていく。作品を生み出した当事者たちの言葉を通して、レスタトたちの物語をさらに深く味わえる番組ではあるが、作品についてじっくり語り合うだけでなく、ラフなトークやゲーム企画も展開。ドラマ本編とはひと味違う、キャストや制作陣の素顔にも注目いただきたい。U-NEXTとYouTubeで、本日より第0話と1話の配信が開始。こちらも毎週金曜に2話ずつ配信する（全8話）

なお『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン1、2もU-NEXTで独占配信中。ルイとレスタトのこれまでの物語をぜひチェックしてほしい。