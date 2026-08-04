セドリック・クラピッシュ監督最新作『モネと時間旅行』の本編映像が公開

セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）の本編映像が公開となった。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度公開となった映像が映し出すのは、現代と過去――時代を超えてなお響き合うパリの風景。ノルマンディーで祖母を亡くしたアデル。自らの人生を前へ進めるため、20年以上会っていないパリに住む母を訪ねる決意、人生初の旅へと踏み出した彼女は、船旅の途中で画家を志すアナトール（ポール・キルシェ）と、写真家を目指すルシアン（ヴァシリ・シュナイダー）という二人の⻘年と出会う。エッフェル塔や壮麗な建築物など、それまで見たことのない景色に胸を躍らせながら、アデルたちはセーヌ川を渡り、パリの港へと到着。すると画面は、19世紀のパリから、カラフルなウェアをまとったランナーが駆け抜ける街並みや、オルセー美術館をはじめとする現代のパリへと、驚くほど自然に移り変わっていく――。19世紀と現代――ふたつの時代がシームレスにつながり、まるで時を超えて呼応するかのように描かれるこの場面は、本作ならではの見どころのひとつ。新しい文化や価値観を受け入れながらも、歴史ある建造物や街並みを大切に守り続けてきたパリだからこそ実現した、過去と現在を鮮やかに結びつける印象的な場面である。

本作について、監督のセドリック・クラピッシュは次のように語る。

「共同脚本家のサンチャゴ・アミゴレーナと脚本を書き始めた当初は、1900年前後を舞台に、過去と現在を交互に描く構成を考えて いました。ところが、執筆初日に『むしろ二つの時代を交互に見せるのではなく、一つの物語の中で溶け合わせた方が面白いのではないか』という結論に至ったのです」しかし、その発想をどのように物語として成立させるかが大きな課題だったという。

「そこで考えたのが、一軒の大きな屋敷を相続する家族の物語でした。その家には19世紀の写真や絵画が数多く残されている。私たちが描きたかったのは、写真と絵画が異なる表現方法でありながら、同じ問いに向き合っているということです」そして、その問いとは、人が限られた時間しか生きられない存在でありながら、どのようにして自らの痕跡を未来へ残していくのかという普遍的なテーマだという。

「家族の歴史と、美術史における"表象"の変化を重ね合わせることで、写真、絵画、そして一つの家族の歴史が互いに響き合う物語になっていきました」

さらにクラピッシュ監督は、本作に込めた思いについてこう続ける。

「私の近年の作品には、世代を超えて受け継がれていくものを描いた作品が少なくありません。本作もまた、その延⻑線上にあります。ただ今回は、それを絵画や写真が私たちに残してくれるものと結びつけながら描こうとしました」

変わり続けながらも変わらないパリの風景を舞台に、本作は過去と現在を鮮やかに結びつけながら、"人は何を未来へ残せるのか"という普遍的な問いを観る者へ投げかけるシーンとなっている。