Prime Videoで韓国ロマンスシリーズ『あなたとは違う恋愛』の配信が9月12日より開始

Prime Videoは、10年続く恋愛関係の中で揺れ動く愛と誘惑、そして複雑な感情を描く新作韓国ロマンスシリーズ『あなたとは違う恋愛』の配信を、2026年9月12日よりプライム会員向けに独占配信する。配信に先立ち、キービジュアル、場面写真25点、台本読み合わせ写真10点、日本版本予告映像が公開となっている。
『あなたとは違う恋愛』は、長年ともに過ごすことで生まれる安らぎと、心を揺さぶる情熱の間にある危うい境界線を描くロマンスシリーズ。
ソ・ガンジュンが演じるナムグン・ホは、フンミン・スナックでアシスタントマネージャーとして働く社交的な男性。人生のあらゆる転機をそばで支えてくれたイ・ミドと10年間をともにしてきたホは、ふたりの絆ならどんな困難も乗り越えられると信じている。しかし、ミドが別の男性に恋をしたことで、彼の世界は大きく揺らぎ始める。
そのイ・ミドを演じるのは、アン・ウンジン。かつて将来を嘱望されていた新人映画監督という役どころで、キャリアが低迷し、どん底にいる中、当初まったく興味を持っていなかったひとりの男性と出会う。しかし、次第に彼に惹かれていく自分に気づいてしまう。ホと長年にわたって真剣な交際を続けてきたミド自身も、これまで経験したことのないその感情に戸惑いを隠せなくなる。
イ・ジュアンが演じるハン・テスンは、ジェガン法律事務所に勤める野心的な弁護士。孤児として育ち、頼れるものは自らの頭脳だけだったテスンは、法律事務所の代表パートナーに忠実に仕えることに人生を捧げてきた。しかし、自らの生き方に疑問を抱き始めた頃、ミドと出会う。予想外の言動でいつも自分を翻弄するミドに対し、テスンは認めまいとしていた感情を抱き始めるのだった。
K-POPガールズグループ「gugudan」の元メンバーでもあるチョ・アラムが演じるのは、フンミン・スナックで働くパク・スア。周囲から"冷たい""とげとげしい"と言われることも多いスアだが、本人は、ただ生まれつき愛想がいいタイプではなく、感情表現にも無駄がないだけだと考えている。有名サッカー選手を父に持つ彼女は、他人との間に境界線を引き、必要以上に自分を見せない術を身につけてきた。
本作の監督は、ファン・スンギとイ・ガラムが務め、ユ・スジが脚本を手がける。全14話のKBSシリーズで、毎週土曜日・日曜日に新エピソードが配信される。
■ストーリー
交際10年を迎えたナムグン・ホとイ・ミド。かつて燃え上がるようだったふたりの情熱は、穏やかな信頼関係へと変わっていた。人当たりがよく、出会って数分で相手の心をつかんでしまう社交的なホは、結婚こそがふたりの関係における自然な次のステップだと考えている。一方、仕事に情熱を注ぐ映画監督のミドは、キャリアで苦境に立たされていた時期に、別の男性に心を揺さぶられる。ふたりの関係にほころびが生じ始める中、彼らは難しい選択を迫られる。このまま結婚へと進むのか。それとも、ついに互いではない"別の愛"を選ぶのか――。
■出演者（役名：俳優名）
ナムグン・ホ：ソ・ガンジュン
イ・ミド：アン・ウンジン
ハン・テスン：イ・ジュアン
パク・スア：チョ・アラム（gugudan）
■スタッフ
監督：ファン・スンギ、イ・ガラム
脚本：ユ・スジ
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