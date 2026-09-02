Prime Videoで韓国ロマンスシリーズ『あなたとは違う恋愛』の配信が9月12日より開始

Prime Videoは、10年続く恋愛関係の中で揺れ動く愛と誘惑、そして複雑な感情を描く新作韓国ロマンスシリーズ『あなたとは違う恋愛』の配信を、2026年9月12日よりプライム会員向けに独占配信する。配信に先立ち、キービジュアル、場面写真25点、台本読み合わせ写真10点、日本版本予告映像が公開となっている。

『あなたとは違う恋愛』は、長年ともに過ごすことで生まれる安らぎと、心を揺さぶる情熱の間にある危うい境界線を描くロマンスシリーズ。

ソ・ガンジュンが演じるナムグン・ホは、フンミン・スナックでアシスタントマネージャーとして働く社交的な男性。人生のあらゆる転機をそばで支えてくれたイ・ミドと10年間をともにしてきたホは、ふたりの絆ならどんな困難も乗り越えられると信じている。しかし、ミドが別の男性に恋をしたことで、彼の世界は大きく揺らぎ始める。

そのイ・ミドを演じるのは、アン・ウンジン。かつて将来を嘱望されていた新人映画監督という役どころで、キャリアが低迷し、どん底にいる中、当初まったく興味を持っていなかったひとりの男性と出会う。しかし、次第に彼に惹かれていく自分に気づいてしまう。ホと長年にわたって真剣な交際を続けてきたミド自身も、これまで経験したことのないその感情に戸惑いを隠せなくなる。

イ・ジュアンが演じるハン・テスンは、ジェガン法律事務所に勤める野心的な弁護士。孤児として育ち、頼れるものは自らの頭脳だけだったテスンは、法律事務所の代表パートナーに忠実に仕えることに人生を捧げてきた。しかし、自らの生き方に疑問を抱き始めた頃、ミドと出会う。予想外の言動でいつも自分を翻弄するミドに対し、テスンは認めまいとしていた感情を抱き始めるのだった。

K-POPガールズグループ「gugudan」の元メンバーでもあるチョ・アラムが演じるのは、フンミン・スナックで働くパク・スア。周囲から"冷たい""とげとげしい"と言われることも多いスアだが、本人は、ただ生まれつき愛想がいいタイプではなく、感情表現にも無駄がないだけだと考えている。有名サッカー選手を父に持つ彼女は、他人との間に境界線を引き、必要以上に自分を見せない術を身につけてきた。

本作の監督は、ファン・スンギとイ・ガラムが務め、ユ・スジが脚本を手がける。全14話のKBSシリーズで、毎週土曜日・日曜日に新エピソードが配信される。