メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント共演『プラダを着た悪魔2』の4K UHD＋ブルーレイ セットとブルーレイ＋DVD セット（"着こなす" ように楽しむ豪華アウターケース付き）が2026年9月18日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。この度、発売を記念して、ヨーロッパのファッションの中心地、イタリア・ミラノで一流ブランドの協力のもと実現した、豪華イタリア・ロケに迫る映像が、ボーナス・コンテンツから抜粋する形で公開となった。。

ブルーレイ＋DVD セット（"着こなす" ように楽しむ豪華アウターケース付き）

4K UHD＋ブルーレイ セット

『プラダを着た悪魔2』は、ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディ（アン・ハサウェイ）と伝説的編集長ミランダ（メリル・ストリープ）との出会いを描いた『プラダを着た悪魔』（2006）の続編。華やかなモードの世界と仕事に 向き合う主人公の成長を映し出し、多くの人々の共感を集め続けてきた。今年5月の劇場公開直後から大きな話題となり、興収50億円を突破（2026年6月15日時点）するヒットとなっている。

経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリー（エミリー・ブラント）らお馴染みのキャラクターたちが再集結。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代とともに移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開されていく。前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿にも大きな注目が集まった。

監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演し、華やかな世界観を強力に後押しする。さらに、最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも。紙からデジタルへと大きく目まぐるしく移り変わるファッション業界の"いま"を映し、仕事への情熱や人とのつながりを鋭く、ユーモラスに描き出す。

この度、ヨーロッパのファッションの中心地、イタリア・ミラノで一流ブランドの協力のもと実現した、豪華イタリア・ロケに迫る映像が、ボーナス・コンテンツから抜粋する形で公開となった。

この映像では、イタリアのミラノで行われた撮影に焦点を当て、キャスト、監督や衣装デザイナーらのコメントを交えながら、豪華ロケの様子に迫る。デヴィッド・フランケル監督は、前作とは異なる"ファッションの聖地"を舞台にしたかったと明かし、撮影地にミラノを選んだ理由を語る。スタッフは過去のコレクションが保管される【フェンディ】のアーカイブを訪れ、本編でのファッションショーに使用する衣装をセレクトし、さらに【ブルネロ・クチネリ】では、20人のモデルが美しいルックを披露。また、実際のミラノ・ファッションウィークと同時期に映画の撮影をしたことで、【ドルチェ＆ガッバーナ】のショーでの撮影も実現するなど、一流ブランドの協力によって作り上げられた華やかな世界を体感できる。アンディ役のアン・ハサウェイが「美しいイタリアで撮影するなんて、まるで夢のよう」と振り返り、ミランダ役のメリル・ストリープも「みんな寛 大で協力的だった」と語るなど、スクリーンを彩るファッションにまつわるシーンがどのように生まれたのかを堪能できる、見応えたっぷりの映像となっている。