第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたカウテール・ベン監督作『ヒンド・ラジャブの声』（2026年9月4日公開 提供：ニューセレクト 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の公開を記念して、公開初日の9月4日よりチャリティTシャツの販売を行うことが決定した。売上の一部は、ヒンド・ラジャブさんのご家族に直接寄付される。

『ヒンド・ラジャブの声』公開記念にチャリティTシャツの販売が決定 - アザービジュアルも公開

『ヒンド・ラジャブの声』は、緊急通報を受けた人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアチームと助けを求める6歳の少女、ヒンド・ラジャブの救出劇を描く。

監督・脚本を務めるのは、フィクションとドキュメンタリーの境界を探求し続けてきたチュニジアの気鋭カウテール・ベン・ハニア。数々の映画賞でノミネート・受賞を果たし、確かなキャリアを積み重ねてきた彼女が新たに手掛けたのは、ガザの痛みを伴う真実の物語。当時ニュースやSNSで世界中に拡散されていた「ヒンドの声」を聞いたことをきっかけに映画化を決意。赤新月社に保管されていたヒンド・ラジャブの音声記録や現地の映像を使用し、極限までリアリティーを追求した物語を構築した。ブラッド・ピット、ホアキン・フェニックス、ルーニー・マーラ、アルフォンソ・キュアロン、ジョナサン・グレイザー、マイケル・ムーア、スパイク・リーといった錚々たる面々がハニア監督の思いに賛同し、本作のプロデューサーとして名乗りを挙げている。

この度、本作の日本公開を記念して、初日の9月4日よりチャリティTシャツの販売を行うことが決定した。売上の一部は、ヒンド・ラジャブさんのご家族に直接寄付される。

胸元にはヒンド・ラジャブさんの写真が大きくプリントされ、＜私は忘れない。＞というメッセージとともに、＜ヒンド・ラジャブ事件／日時：2024年1月29日／場所：ガザ地区 ガザ市 テル・アル＝ハワ＞と本作が題材とする事件と彼女に起こったことについてなどが英語で記されている。また、カウテール・ベン・ハニア監督が本作に託した＜私たちは彼女の記憶を、静寂の中に消し去ってはならない＞というメッセージも載せた。背面には、イスラエル軍によって彼女が乗っていた車に撃ち込まれた355発の銃弾がプリントされている。

このTシャツは、9月4日一部の上映劇場と配給元であるスターキャットアルバトロス・フィルムのオンラインショップ＜albatros-film-shop＞にて販売を行う。黒／ワイドシルエット（M/L）と、赤／レギュラーシルエット（L/XL）の展開で、価格はともに3,500円。8月30日の時点で、販売を行う劇場は以下の通り。

新宿武蔵野館

Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下

シネスイッチ銀座

アップリンク吉祥寺

伏見ミリオン座

アップリンク京都

テアトル梅田

シネ・リーブル神戸

札幌シアターキノ

9月5日以降に上映開始となる劇場での発売については、上映劇場へ問い合わせいただくか、映画公式Xを確認いただきたい。なお、albatros-film-shopでの販売は、9月4日正午からとなる。

また、ヒンド・ラジャブさんにフォーカスしたアザービジュアルも展開中となっている。これは、ヒンドから助けを求める緊急通報を最初に受けた赤新月社のボランティアオペレーターであるオマールが、救出のための救急車手配の手続きが一向に進まないことにいらだちを募らせ、責任者に見えるようにヒンドの写真を貼り付けてプレッシャーをかけようとする場面を切り取ったもの。これまで映画に対して寄せられた各界からの応援コメントをまとめたフライヤーの表紙や、アザーポスターとして一部の上映劇場などで掲出されている。