『ミッション4Kデジタルリマスター版』の予告編とポスタービジュアルが公開

公開40周年を迎えたロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演『ミッション4Kデジタルリマスター版』（2026年10月16日公開 配給：アークエンタテインメント）の予告編とポスタービジュアルが公開となった。

『ミッション』は、1986年の第39回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した、ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演の歴史ドラマ。

18世紀の南米を舞台に人間の良心、赦し、信念、命の尊厳を、『キリング・フィールド』（1984）や『シティ・オブ・ジョイ』（1992） などで監督を務めたローランド・ジョフィが 壮大なスケールで描く。本作を語るうえで欠かせないのが、エンニオ・モリコーネが生み出した珠玉の音楽。モリコーネが最高傑作と自認する「ガブリエルのオーボエ」をはじめとした、第44回ゴールデングローブ賞作曲賞受賞の楽曲群は、映画音楽史に残る名曲として愛され、作品の精神性を象徴する存在となっている。第59回アカデミー賞で撮影賞を受賞したクリス・メンゲスの鮮やかな色彩感や陰影、イグアスの滝をはじめとするロケによる壮麗な映像が、モリコーネの音楽とともに、4Kデジタルリマスターによって、かつてないクオリティでスクリーンに蘇る。

この度、「神は沈黙しているのか」という衝撃的なキャッチコピーとともに、十字架に貼り付けられた男性が滝から落ちていくダイナミックなシーンと、主人公の2人であるガブリエル牧師を演じたジェレミー・アイアンズと、元傭兵で奴隷商人であったメンドーサ役のロバート・デニーロの写真が添えられた日本版ポスタービジュアルが公開となった。

あわせて公開となった予告編では、ポスタービジュアルにも使用されている十字架に貼り付けられた男性が壮大な滝に落ちていく圧巻のシーンから幕を開け、南米の奥地に住むインディオたちに神の教えを説こうとする宣教師たちの生き生きとした姿が映し出される。共に神に仕えながら、全く違う選択をすることになる二人の男たちの運命を、エンニオ・モリコーネによる映画史に残る銘旋律「ガブリエルのオーボエ」が彩り、深い余韻を残す仕上がりとなっている。