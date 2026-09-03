シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）の日本オリジナル予告編とポスタービジュアルが公開となっている。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

この度、日本オリジナルの予告編とポスタービジュアルが公開となった。日本オリジナルのポスタービジュアルでは、前を向いた家政婦（ハウスメイド）のミリーと斜に構えた妻ニーナの対照的な表情を大きく映しつつ、物語の舞台となるウィンチェスター家の豪邸が、ドールハウスの断面図で覗くことができる。

細かく見ていくと、ミリーが住み込み家政婦として豪邸を訪れる様子から、妻ニーナと夫アンドリュー（ブランドン・スクレナー）が寝室で寄り添う姿が確認できる。また、娘セシリア（インディアナ・エル）が子供部屋でクマのぬいぐるみを抱えている一方、庭師エンツォ（ミケーレ・モローネ）は外から冷たい視線を向けている。そして、誰もいない屋根裏部屋が不気味に光っており、傍には「この家はどうかしている」というキャッチコピーが配置されている。

どこか不安気な表情を見せる家政婦ミリーとうっすらと不気味な笑みを浮かべる妻ニーナ、不穏な空気が漂うドールハウスと一癖ありそうな謎多き登場人物など、豪邸の日常に潜む秘密を予感させる仕上りになっている。

あわせて届いた予告編では、「全世界で大ヒット、全米も大絶賛した、ベストセラー小説を映画化」という原作を含めた反響をナレーションで解説しながら、ポスタービジュアルの秘密を紐解いていく。

まずは、若い主人公ミリーがニューヨーク近郊に豪邸を構えるウィンチェスター家の家政婦面接に臨むシーンからスタート。冒頭、美しい妻ニーナに気に入られたミリーは、高い給料で住み込みの家政婦として雇われることになり、白を基調にして全てが完璧に整えられた豪邸は、夢のような別世界で理想の仕事のはずだった……。

そんなある日、バスルームで鏡越しに睨み、キッチンでは狂ったように暴れ出すニーナ。優しい夫アンドリューは申し訳なさそうに「妻は情緒不安定でね」「きっと上手くいく」と擁護するが、外鍵が掛けられた“屋根裏部屋”や大量に見つかる"抗精神病薬"、人形が置かれた"ドールハウス"など、不穏な出来事と共に、違和感が積み上がっていく。さらに、生意気な娘セシリアからも冷たい視線を向けられ、寡黙な庭師エンツォからは「早く逃げろ」と忠告されるミリー。

やがて、「家政婦が見た豪邸の恐るべき秘密とは？」というナレーションと共に、「あなたが頼りよ」と言いながら不敵に微笑む"アタおか"なニーナと、「ありがとう」と返しながら何も分かっていない"ミリしら"なミリーが映し出され、怒涛の展開が畳み掛けるラストに向かっていく……。

果たして、ミリーを待ち受ける運命とは？ まさに、＜ネタバレ厳禁＞のシークレット・サスペンスというジャンルの通り、観客の想像を絶する秘密が散りばめられた予告編となっている。

さらに、特典付きムビチケ（オンライン）が9月4日に発売となる（1,600円）。特典は、オリジナルスマートホン壁紙を予定。