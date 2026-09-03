ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）のメイキング写真とアニマルトレーナーであるアルパード・ハラシュのインタビュー映像が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

この度、舞台裏を捉えた珠玉のメイキング写真と、動物たちの演技を支えた世界的動物トレーナーであるアルパード・ハラシュのインタビュー映像が公開となった。

主人公の雌鶏をはじめ、本作に登場する動物たちのトレーニングを手掛けたのは、ブダペストを拠点に活躍するアルパード・ハラシュ。『エイリアン：ロムルス』(2024)、『哀れなるものたち』（2023）、『クロール ―凶暴領域―』（2019）、『ミッドサマー』（2019）、『ブレードランナー 2049』（2017）など、数多くの作品に携わってきたスペシャリストだ。映画制作に携わる一方、動物保護施設を運営し、後進の動物トレーナーの育成にも力を注いでいる。

今回、アルパードと彼のチームは、数か月もの時間をかけて雌鶏をはじめとする動物たちを撮影に向けてトレーニング。その後、動物たちとともにトラックで撮影地ギリシャへと渡った。パールフィ・ジョルジ監督も、アルパードの存在こそが、主人公である雌鶏がスクリーン上でその役目を果たせるという「最大の保証だった」と振り返る。

メイキングでは、雌鶏たちに音と合図を結びつけて覚えさせるトレーニング方法も明かされる。また、触れられることで人間に慣れさせ、スタッフ総出で優しく抱き抱えたり、餌を与えたりする様子も映し出されている。動物たちをリードでつなぐことなく、自由に行き来させている撮影現場には人間と動物たちの間に築かれた深い信頼関係が感じられる。

アルパードが、動物トレーナーを育成する際、最初に課すという意外な課題がある。それは、ニワトリに芸を教えること。 その理由を象徴するのが、彼の信条だ。

「ニワトリを訓練できないなら、犬に試すな」――。

一見、自由気ままに動いているように見える雌鶏たち。しかし、その「名演技」の裏には、動物の習性を知り尽くしたプロフェッショナルたちによる、長期間にわたる準備と試行錯誤があった。

あわせて公開されたメイキング写真は、雌鶏のトレーニング風景や、撮影現場のカチンコに興味を示す姿を捉えたショットなど全5点。レストランを営むおじさん役のヤニス・コキアスメノスと、その飼い犬としてスクリーンで活躍する犬の満面の笑顔を捉えた写真からは、現場に流れる穏やかな空気と、互いの信頼関係が見てとれる。