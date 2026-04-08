キム・ヒャンギ主演、韓国発の青春ロマンスドラマ『ロマンスの絶対値』のAmazon Prime Videoでの見放題独占配信がプライム会員向けに2026年4月17日より開始となる。

『ロマンスの絶対値』は、高校を舞台としたフレッシュでウィットに富んだ青春ロマンスドラマ（全16話）。思春期ならではの不器用で愛おしい、思わず共感してしまう「あるある」、そして少し切なくて温かいユーモア、ときめきと成長が詰まった、心に残るストーリーに仕上がっている。

主人公のヨ・イジュを演じるのは、韓国を代表する若手女優キム・ヒャンギ。平凡で目立たない高校生活を送る一方、夜になると大人向けの小説をオンラインで投稿する秘密の作家へと変身するが、その作品はなかなか読者に届かず、恋愛にも不器用。そんな彼女の人生は、4人の新任教師との出会いにより予期せぬ展開を迎える。

K-POPグループ・VIXXのメンバー、チャ・ハギョンが演じるのは数学教師カ・ウス。鋭い眼差しと端正なルックスを持ちながらも、どこか冷たい印象でほとんど笑顔を見せない人物である。著名な数学者の家系に生まれ育ち、並外れた記憶力を持つ数学の天才で、言葉を覚える前から独学で計算を習得。しかし、視力を失いかねない大きな出来事をきっかけに留学を断念し、数学教師の道を選ぶことになる。高校で新たなスタートを切る中、イジュの存在が、彼を苛立たせることになるが……。

ロックバンド・N.Flyingのメンバーであるキム・ジェヒョンが演じるのは、日本語教師のノ・ダジュ。複数の言語を自在に操る語学の才人で、常に明るく、時にいたずら心ものぞかせる彼は学校でもムードメーカー的存在。裕福な家庭に生まれ、ウスとは小学校時代からの友人だが、性格が大きく異なるため、何かと衝突することも少なくない。しかし、その一方で、互いを兄弟のように大切に思っている。

重傷により現役を引退した元リュージュ選手、チョン・ギジョンを演じるのはソン・ジョンヒョク。マッチョな外見とは裏腹に、どこか不器用で温かみのある人柄が魅力で、生徒からの人気も高い人物である。現在は体育教師として、優れた走力を持つイジュに才能を見出し、次なるスポーツ有望株として育てることを目標にしている。

国語教師のユン・ドンジュを演じるのはキム・ドンギュ。心優しく純粋な人柄で、その魅力は友人たちとは対照的。F4の中では最年長でありながら、童顔のため最年少に見られることもしばしばある。生徒一人ひとりに敬意を持って接し、常に敬語で話すなど、決して感情的になることはないキャラクターだ。

さらに、イジュの親友でロマンチックな性格のチェ・ゴヤ役にキム・ソヒ、ポジティブなエネルギーにあふれるシンガポールからの交換留学生ジェニー役をグラディス・ベイ氏が演じる。

本作は、『恋のドキドキシェアハウス ～青春時代～』シリーズなどで知られるイ・テゴンがクリエイター兼監督を務め、脚本はイ・ミンジュが担当。製作はクーパンプレイ、メディアコープ、Good Wave Inc、ボーダーレスフィルムが手がけている。