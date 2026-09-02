韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』主演のイ・ジェフンのオフィシャルインタビューが到着

イ・ジェフン主演のドラマシリーズ『復讐代行人〜模範タクシー〜』の最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が、現在、各動画配信サービスにて見放題配信中＆DVDレンタル中。DVD-BOX1と2（各15,840円）も発売となっている。この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、法で救われない被害者に代わって、正義を代行する闇のタクシー会社"ムジゲ運輸"の型破りなドライバー、ドギを演じたイ・ジェフンのオフィシャルインタビューが到着した。

『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、闇のタクシー会社「ムジゲ運輸」の面々が「正義を代行」するさまを描いたTVドラマ。最新作『復讐代行人3〜模範タクシー〜』では、痛快なアクション、奇抜な変装と緻密な潜入作戦、社会の闇に切り込む骨太なストーリーはさらにスケールアップしている。

2025年のSBS演技大賞では、作品としての高い評価を裏付ける華々しい受賞歴を残した。まずドラマ本編は今年のドラマ賞に選ばれ、シリーズ全体の完成度と影響力が業界内外から認められた。さらに主演のイ・ジェフンは、本作で大賞を受賞し、シーズン2に続いて2度目の栄誉を手にしている。これは同一シリーズで同俳優が大賞を連続受賞するという快挙でもあり、その演技は繊細な感情表現と圧倒的なアクションの両立が高く評価された。加えて、ピョ・イェジンが優秀演技賞、ユン・シユンがシーンスティーラー賞、キム・ウィソンがベストパフォーマンス賞を獲得するなど、それぞれの存在感や魅力も称賛された。

シーズン３の最初のエピソードは日本・福岡から物語がスタート。 福岡市街の街並みや博多港湾エリアを背景に繰り広げられる追走劇は臨場感抜群。悪役として笠松将が日本の裏組織のボスを演じたほか、竹中直人が引退したヤクザ役で特別出演している。

この度、各動画配信サービスで見放題配信中＆DVDリリースを記念して、闇のタクシー会社"ムジゲ運輸"の型破りなドライバー、ドギを演じたイ・ジェフンのオフィシャルインタビューが到着した。

――メンバーが再集結して撮影に臨んだ感想は？

イ・ジェフン（以下ジェフン） どの作品よりお互いに気心が知れていて家族のようなんです。特に気負わなくても温かい現場になると思いました。撮影は大変なことも多いですが、ムジゲ運輸のメンバーとならどんな困難も乗り越えられます。集まるのが楽しかったです。

――日本での撮影について

ジェフン 3週間福岡に滞在しながら街の雰囲気や情緒を堪能できたし、日本の皆さんが親切でした。撮影中は何かと不安がつきものなんです。思いがけないことも起こったりします。皆さんが安全第一で秩序を守ってくれるので、無事に撮影できたと思います。それから共演者がすばらしかった。僕は（日本の犯罪組織のボス・松田慶太役の）笠松将さんとのシーンが多かったのですが、今回のシーズン3の日本エピソードでは2人の"ブロマンス"も見どころだと思います。

――日本での撮影で印象的なエピソードは？

ジェフン 激しい展開の合間に僕たち（ムジゲ運輸のメンバー）5人が集まり、打開策を話し合うシーンがあります。そこで法被を着たチェ主任（チャン・ヒョクジン）とパク主任（ペ・ユラム）がタコ焼きを焼いてるんです。すごく笑えました。穏やかに撮影が進んだシーンの1つで、心が安らぎました。それから、やはり僕は運転手の役なので日本でも運転をしました。日本は韓国とは逆で右ハンドルですよね。うまく運転できるか不安だったのですが、ハンドルを握った瞬間に不安は消えました。日本の皆さんは車の運転が慎重で安全運転なんです。タクシー運転手役の僕も同じように気をつけて運転しなきゃと感じました。でも悪者を捕まえるため、スピード感のある演技をしました（笑）。それから、僕は笠松さんとの撮影で昔ながらの老舗ラーメン店に行きました。実際に食べるシーンでしたが、店のご主人が自ら厨房で麺をゆでて"替え玉"を入れてくれました。すると監督が、突然ご主人にセリフをお願いしたんです。しかもアドリブで。俳優ではないのに。それで一緒に演じました。世間話もしながら"お金がない？ じゃあ、おごってやろう"とアドリブで対応してくれたんです。本当に面白かったです。大笑いするシーンがそのまま使われています。驚きつつも楽しい撮影でした。

――シーズン1からのファンにメッセージをお願いします。

ジェフン シーズン1と2のおかげで新シーズンをお届けできます。僕たちに愛着を持ってくださっているだろうし、以前からのファンの方は僕たちをよくご存じですよね。今回はどんな物語が待ち受けているのか。ムジゲ運輸のメンバーが絆をさらに深め、どうやって悪を退治するかご期待ください。今回出てくる悪者たちはかなりのワルたちです。とても凶悪で僕たちも危機が多いです。そんな状況でこそファンの皆さんの応援が力になります。ムジゲ運輸が必ず悪者をやっつけるので最後まで期待してくださいね。

――シーズン3から見始める視聴者にメッセージをお願いします。

ジェフン シーズン3に至るまで、シーズン1と2がありました。でもシーズン3から見ても全く問題ありません。安心して楽しんでください。シーズン3から見ても十分楽しめます。さまざまな物語が皆さんを待っています。シーズン3が面白かったら、僕たちがどう集まってどんな過去を経てきたか、シーズン1と2で見てくれたらうれしいです。

――パワーアップした点や見どころは？

ジェフン 運転手としてまずは車両ですね。以前のシーズンでもクラッシックでカッコいいタクシーでしたが、今回は格段にアップグレードしました。実際に運転してみると、スピードが出すぎないか心配になるほどでした。すごく性能のいい車なので、見どころの1つだと思います。カーチェイスも豪快ですし、車内の装置も特別で"爆発力"のあるシーンをお見せできると思います。楽しみにしていてください。その他の見どころとして、ドギのアクションシーンがあります。どんな派手な戦いが見られるか、あわせて期待してください。

――もし続編があるならやってみたいことは？

ジェフン 続編ですか……次のシーズンを想像するだけで幸せな気分になります。再集結して物語の続きを作れるというのは、とても光栄なことですしありがたいことです。でも、その前にシーズン3が愛されてこそ、続編の可能性も生まれます。そのためには皆さんの応援が必要です。よろしくお願いします。もし続編ができるなら、僕たちを中心とした話だけでなく、これまでのエピソードの登場人物に焦点を当てたいですね。彼らのその後を見られる機会があればと思います。実は少しだけシーズン3にもそういう機会があってうれしかったです。以前の苦難を克服して幸せに生きている姿を見ることができます。このドラマだけの魅力かもしれません。続編で登場人物のその後の物語をお見せできたらいいですね。

――日本のファンにメッセージをお願いします。

ジェフン 今回は特別に日本から始まる物語なので、より身近に楽しんでもらえると思います。僕たちにも思い入れのあるシーズンになりそうです。第1話から最終話までさまざまな物語が続くのを見ると、"世の中には悪人がなんて多いのだろう""現実でも悪人たちを懲らしめるべきだ"そう感じる瞬間があるかもしれません。でも大切なのは、世間が被害者に寄り添い忘れないことだと思います。本作がその役割を担えたらうれしいです。ドラマを見て共感していただけたら、被害者に思いをはせてください。そして皆さんが犯罪撲滅に関心を持ち、対話のきっかけになれば幸いです。何よりドラマ自体が面白いですし、笑えて痛快なストーリーになっています。時間を忘れて夢中になれるはずです。肩の力を抜いてテレビの前に座って思い切り楽しんでくださいね！