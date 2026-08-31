U-NEXTは、『異能の執行者』『錦嚢風月譚（きんのうふうげつたん） 清光が照らす真実』など中国ドラマ7作品を2026年9月1日より、順次独占配信開始する。

9月配信の中国ドラマとして、運命に抗う異世界バトルサスペンス『異能の執行者』、魂の入れ替わりから始まる後宮ラブロマンス『背徳の契り～愛と憎しみの後宮～』、痛快な武侠ラブロマンス『桃花夫婦～偽装結婚は恋の始まり～』、切なくも癒されるヒーリングラブストーリー『一刻千金～フォーリン・ラブ～』、軽やかな時代劇ラブコメディー『トラブル☆プリンセス～おてんば皇女とツンデレ将軍～』、ファンタジーラブロマンス『妖(あやかし)の傘、霧雨の恋』、ミステリーロマンス時代劇『錦嚢風月譚（きんのうふうげつたん） 清光が照らす真実』が登場する。

『異能の執行者』＜全12話＞

【配信開始日】9月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

ある陰謀により異世界へ飛ばされた意能師・羅劫（ら・きょう／ダイ・ガオジェン演）。元の世界へ戻ろうとする矢先、時空の門番である実父が何者かに殺害され、彼は「殺父の容疑者」として追われる身になってしまう。仲間たちと合流し、数々の危険を乗り越えながら事件の真相と黒幕を追う羅劫。だがその裏では、彼の秘められた力を狙う狂気的な計画が静かに牙を剥いていた。大切な人々が次々と巻き込まれ、絶体絶命の危機が迫る中、幾重にも重なる謎の果てに羅劫を待ち受ける驚愕の真実とは――。

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『背徳の契り～愛と憎しみの後宮～』＜全12話＞

【配信開始日】9月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

暗愚を装う皇帝・李敦（りとん／グオ・シンイエ演）と、実権を握る呂家一族。呂家の娘・呂芍（りょしゃく／ワン・ジュンビ演）は、落雷の衝撃で李敦の協力者である悪女・文昭（ぶんしょう／チー・シュエティン演）と魂が入れ替わってしまう。一族を救うため「偽りの妃」として李敦のそばに身を置く呂芍。互いの正体を探り合ううちに、二人は次第に隠された素顔と本質に惹かれ合っていく。しかし、宿敵であるはずの二人の恋慕、兄の秘めたる情愛、そして文家の黒い陰謀が絡み合い、事態は朝廷を揺るがす大嵐へ。嘘から始まった二人の恋と、激動の運命が迎える結末とは――!?

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『桃花夫婦～偽装結婚は恋の始まり～』＜全14話＞

【配信開始日】9月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

賞金目当てに「悪人谷」の若頭・葉尋（よう・じん／リウ・ユーハン演）の暗殺を狙う女・林覓覓（りん・べきべき／ヤン・ジーウェン演）。しかし返り討ちにあい、成り行きで彼の偽りの妻を演じる羽目に。反発しながらも共に商売や騒動を切り抜けるうち、二人の間には本物の想いが芽生えていく。だが林覓覓には秘密の目的が、葉尋には明かせぬ過去があった。桃花咲く街を舞台に、笑いと策略と切ない恋が交錯する、規格外の武侠ラブロマンス。

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『一刻千金～フォーリン・ラブ～』＜全11話＞

【配信開始日】9月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

ネットの誤送信告白で推しの鑑定士・霍聴瀾（フオ・ティンラン／ワン・シュアン演）にブロックされた玉彫り師の喬鶴（チャオ・ホー／ジ・メイハン演）。職人として彼からの依頼を受け、数々の嫌がらせを乗り越えながらも、トラウマを抱える彼の心を深い愛で溶かしていく。しかし、二人の幸せを阻むように、過去の因縁と闇組織の魔の手が襲い掛かる。数々の障壁を乗り越えた恋と戦いの結末は……？

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『トラブル☆プリンセス～おてんば皇女とツンデレ将軍～』＜全6話＞

【配信開始日】9月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

盛軒（せいけん）国の第七皇女・桃桃（とうとう／マオ・ナー演）は、明るく好奇心旺盛なちょっと手がかかるお姫さま。花火騒ぎの罰で青城県へ追放され、監視役として婚約者の莫（ばく／チェン・ズーヨウ演）将軍も同行することに。かつて刺繍で栄えた町は元気を失っていたが、桃桃は養老院づくりや夜市の開催など持ち前の行動力で奔走し、町は再びにぎわいを取り戻していく。しかし彼女の活躍を快く思わない者たちが暗躍し、危険が迫る中、将軍との距離も少しずつ縮まっていく。笑いとときめき、そしてちょっぴりスリルが楽しめる軽やかな時代劇ラブコメディー。

『妖（あやかし）の傘、霧雨の恋』＜全24話＞

【配信開始日】9月2日0時

【価格】各220円／2日間

【ストーリー】

夢西洲（モン・シージョウ／リー・ズーシュエン演）は高名な捉妖師（妖魔ハンター）の娘。亡き父と同じ道を歩みたいと望んでいるが、才能は遠く及ばず、いわくつきの屋敷を安価で販売することを生業としていた。ある日、とある屋敷で法術を使える大理寺の役人・南鳳意（ナン・フォンイー／アラン・ユー演）と出会う。彼の近くにいると、なぜか夢西洲は内力が満ちていくのを感じるのだった。一方、南鳳意は、妖の殲滅という役人としての任務に邁進しながら、一族の汚名をそそぐための大きな使命を果たそうとしていた。そんな時、夢西洲から法術を学びたいと告げられ、２人は互いの利益のために師弟関係となる。徐々に惹かれ合う２人だったが、期せずして夢西洲は知ってしまう。自分の体に妖の血が流れていることを。そして南鳳意も、自身にまつわる受け入れ難い事実に足を踏み入れようとしていた…。

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『錦嚢風月譚（きんのうふうげつたん） 清光が照らす真実』＜全36話＞

【配信開始日】9月2日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

鳴珂坊の妓女・羅疏香（ら・そこう／フー・ビンチン演）――その美貌ゆえ鳴珂六宝の1人に数えられ、錦嚢（きんのう）と称された才媛は、運命のいたずらで賤民となってしまう。賤籍を抜けて自由を取り戻すため、彼女は新しく赴任した知県の韓慕之（かん・ぼし／ハー・ポン演）と知り合い、とある事件の解決に協力するのだった。名を羅疏（ら・そ）に改め、自分を救ってくれた慕之に報いようと捕吏として働き始めた彼女は、斉（せい）総督の末息子・斉夢麟（せい・ぼうりん／ジャイ・ズールー演）と出会う。持ち前の聡明さと高い洞察力を発揮し、夢麟とともに難事件を次々と解決に導いていく羅疏。その一方で、第一印象は最悪だった夢麟への情が、次第に芽生え始め……。

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