⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』のメイキング映像が公開

カン・ハヌル×キム・ヨングァン×チャウヌ（ASTRO）共演の⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』（2026年9月25日公開 配給：クロックワークス）のメイキング映像が公開となっている。

『ファーストライド』は、高校卒業とともに叶うはずだった卒業旅行を、大人になって叶えるべく初めての海外旅行へと旅立つ幼馴染4人の姿を描いた⻘春トラベル・ムービー。成績優秀でケンカっ早い"勤勉バカ"・テジョンを演じるのは、カン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい"無邪気なバカ"・ドジン役には、キム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす"顔天才バカ"ことヨンミン役には、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ"ウザいバカ"・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。

この度公開となったのは、公開されたのは、おバカな親友4人組を演じた注目俳優たちの"仲良しぶり"が垣間見える貴重なメイキング映像。

大統領を目指し、日々勉学に励む成績優秀な"勤勉バカ"テジョンを演じたのは、カン・ハヌル。一度のめり込むと恐ろしいほどの集中力を発揮する完璧主義者だが、どこか空回りしてしまう一面も。そんなテジョンについて、ハヌルは「本人は完璧なつもりなんですが、完全に一人相撲なんですよ。その方が笑えますよね」と、その魅力を明かす。

秀才テジョンとは対照的に、おバカ発言全開で時には幼馴染たちを驚愕させることもある、"無邪気バカ"ドジンに扮したのは、キム・ヨングァン。根拠のないポジティブマインドで仲間たちを明るく照らす、ムードメーカー的存在でもあるが、このキャラクターについてヨングァンは、「ドジンはちょっとおかしいやつですが、純粋なバカなんです」と愛情たっぷりに表現している。

さらに自分のことはまったく客観視できない鈍感さを持つ、"顔天才バカ"ヨンミンに扮したのは、ASTROのチャウヌ。彼が歩けば誰もが振り返り、見る者を一瞬にして笑顔にしてしまうほどの美貌の持ち主だが、当の本人は「僕はこの学校で一番面白いヤツらしい」「芸人を目指すべき？」と本気で勘違いする、残念な一面をのぞかせるキャラクターだ。"顔面国宝"と称されることも多いチャウヌの麗しい佇まいにはキャスト陣もすっかり魅了されたようで、ハヌルは「とにかくチャウヌの顔面が強すぎて、ウヌの印象しか残っていないです」とコメント。その圧倒的なビジュアルを前に、思わず釘付けになってしまった様子を明かしていた。

そして、三人を凌駕する絶妙に鬱陶しい存在感を放つのが、澄んだ瞳が印象的な"ウザいバカ"グムボクを演じたのは、カン・ヨンソク。熱心な仏教徒の家系に生まれたグムボクには、目を開けたまま眠れるという謎の特技も。このシーンの撮影について、「監督が（このシーンに）求めたのは（目を開けたまま眠るだけではなく）笑みまで浮かべることでした」と裏話を明かすヨンソク。映像では、そのシュールすぎる光景に、キャスト陣から爆笑が湧き起こる様子も収められている。

おバカたちの卒業旅行に半ば強引に参戦する紅一点、オクシムを演じたのは、ハン・ソナ。小学生の頃に一目惚れしたテジョンを一途に思い続けるオクシム。ソナは「密かにお兄ちゃんたちの旅行についていく、とても可愛い人です。成し遂げたいことは絶対に諦めず叶えてみせる、カッコいい役です」と彼女が持つ魅力を熱弁している。

親友役を演じたキャスト4名は、幼馴染ならではの空気感を生み出すために、撮影前から食事の場を設けるなど、積極的にコミュニケーションを重ねていたという。数回顔を合わせるうちにすっかり打ち解け、意気投合！撮影現場でも本物の幼馴染のような空気感を滲ませていた4名。公開された映像内でも、チャウヌをくすぐるイタズラを仕掛けるヨングァンの姿をはじめ、カメラが回っていないところでも戯れ合うなど、役さながらに"おバカな時間"を楽しむ彼らのリラックスした表情が印象的だ。

そんな笑顔の絶えない現場では、キャスト陣がそれぞれアイディアを持ち寄りながら進められることも多かったそう。ナム・デジュン監督は、「私一人ではなく、俳優もスタッフもみんなで意見を出し合いながら、楽しく作り上げたと一番強く実感できた作品です」と振り返り、チームが一丸となって作り上げることができた手応えを語っている。さらにチャウヌも「（親友役を演じたキャストたちと）一緒にいるとすごく楽で、お互いに気兼ねなく話せて、あっという間に仲良くなれました。本当に楽しい撮影でした」とコメント。キャスト同士の自然体でいられる関係性が、充実した撮影に繋がったことをうかがわせている。

さらに、3週連続入場者特典の配布も決定した。【第一弾】となる入場者特典の内容は、フォトカードに決定。9月25日～10月1日の期間限定で配布される。一人につきランダムで1枚プレゼントされるフォトカードは、先着順、なくなり次第終了となるため、ぜひ早めに劇場へ足を運んでゲットしていただきたい。なお、【第二弾】【第三弾】の内容については、後日映画公式SNSにて発表予定となっている。