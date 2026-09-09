ドキュメンタリー映画『リサ・ラーソンがいた時間』の監督来日が決定

スウェーデンを代表する人気陶芸家リサ・ラーソンのドキュメンタリー『リサ・ラーソンがいた時間』（2026年9月18日公開 配給：ミモザフィルムズ）で監督を務めるエミリア・エクマン・ラーソンの来日が決定した。また、銀座・GALLERY ART HOUSEでの特別展の開催も決定。さらに、監督のメッセージ動画も公開となっている。

『リサ・ラーソンがいた時間』は、スウェーデンを代表する陶芸家、リサ・ラーソンの孫であり映画監督のエミリア・エクマン・ラーソンが晩年の祖母の姿を見つめた、親密でエモーショナルなドキュメンタリー。

「学校のクラスのみんなが祖母のことを知っている一方で、私にとってはどこか謎めいた存在だった——」そんな思いを出発点に、エミリアは、2017年より8年間にわたって、リサ・ラーソンの姿をカメラで記録し続けた。70年以上にわたって人生と創作のパートナーであり続けた画家の夫、グンナル・ラーソンとの出逢いと別れ、子供や孫たちに対する深い愛情、そしてスウェーデンが誇る陶磁器メーカーであるグスタフスベリで、数々のヒット作を生み出し、多くの人々に愛される陶芸家になるまでの歩み……。エミリアの好奇心に満ちたまなざしに導かれ、リサは自身の人生を振り返っていく。その親密で飾らない姿からは、「世界的陶芸家」という存在の向こう側にいる、ひとりの人間としてのリサ・ラーソンの素顔が浮かび上がる。

リサの陶器作品やテキスタイルに彩られた自宅のインテリア、そして北欧らしい色彩感覚が印象的なファッションを垣間見られるのも、本作の見どころのひとつ。リサ・ラーソンの人生、そしてその最期の時間に寄り添いながら、彼女の豊かな創作世界を味わうことができる作品となっている。

本作は、スウェーデン出身でラーソン一家と親交のある、映画コメンテーター・LiLiCoが、劇場公開映画では初となる日本語字幕を担当している。かねてリサ・ラーソンのファンを公言しているLiLiCoが、リサの息子アンドレアス・ラーソンから本作を紹介されたことをきっかけに、日本劇場公開が決定した。

この度、日本劇場公開を記念して、エミリア・エクマン・ラーソン監督の来日が決定した。公開初日の9月18日、18時台の回上映後にシネスイッチ銀座で開催される初日舞台挨拶に登壇予定。さらに、9月19日には、本作の日本語字幕を担当した映画コメンテーター・LiLiCoをゲストに迎え、シネスイッチ銀座、アップリンク吉祥寺、kino cinéma横浜みなとみらいにてトークイベントを開催。そして9月26日には、クラシコム取締役副社長、「北欧、暮らしの道具店」店長の佐藤友子さんをゲストに迎え、再びシネスイッチ銀座にてトークイベントを12時台の回上映後に開催予定。さらに、9月20日にセンチュリーシネマ（愛知）とアップリンク京都（京都）、9月21日にシネ・リーブル神戸（兵庫）とテアトル梅田（大阪）にて、エミリア監督とLiLiCoがトークイベントに登壇する予定。

あわせて、エミリア監督より日本の観客に向けてメッセージ動画が到着した。エミリア監督は、リサがかつて飼っており、作品名にもなっている「モーゼス」と同じ名前の猫を抱きながら、「私が監督した『リサ・ラーソンがいた時間』は、私の祖母リサ・ラーソンについての映画です。うれしいお知らせがあります。映画の公開にあわせて、9月に日本に行くことになりました。劇場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！」と日本の観客にメッセージを送っている。

また、シネスイッチ銀座隣のGALLERY ART HOUSEでは、9月12日から9月20日まで特別展を開催する。リサ・ラーソンが家族と過ごした住まいや、家具・愛用していた品々、プライベート写真などをパネルで紹介し、作品の背景にある「暮らし」に焦点を当てての展示となる模様。さらに9月21日から9月27日には、本作の応援企画グループ展「わたし時間を彩る」も開催。愛らしい作品、カラフルなファッション、洗練されたインテリア。90歳を越えても自分らしさを追及したリサの生き方にリスペクトをこめた、5人の女性アーティストによるグループ展となる。

なお、北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」（埼玉県飯能市）とのコラボキャンペーンも発表された。ミニギャラリーでのパネル展やSNSでのプレゼントキャンペーンのほか、リサ・ラーソングッズのコーナーも開設予定。詳細は、メッツァビレッジの公式サイトをご確認いただきたい。

本作の公式サイトでは、各界著名人から新たなコメントが到着している。こちらもチェックいただきたい。